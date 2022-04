Chelsea : Jorginho peut compter sur le soutien de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse en marge du match de Chelsea face à Arsenal, Thomas Tuchel est revenu sur son comportement lors de la demi-finale de Cup envers son vice-capitaine, Jorginho :« j'ai été très dur avec lui pendant le match. Il avait des situations qu'il pouvait améliorer et il le fait d'habitude. Ce n'est jamais personnel. J'aime Jorgi. Je sais qu'il le sait. Nous voyons maintenant que nous l'avons surutilisé, j'ai le sentiment que nous voyons les conséquences de cette énorme quantité de matchs.» Le technicien allemand sait que son milieu se donne toujours à fond, et qu'actuellement il n'est pas dans les meilleures conditions : «s'il joue, il s'implique toujours à fond, il donne tout et joue avec beaucoup d'efforts. Il doit être absolument frais pour avoir l'influence qu'il a normalement. Il n'est pas mentalement et physiquement au meilleur de sa forme en ce moment. Ce n'est pas de sa faute. Cela affecte la façon dont je l'analyse, il a eu deux ou trois situations où il pouvait faire mieux (contre Crystal Palace). Rien de personnel. Rien qui ne nous sépare.»

L'ancien entraineur du PSG est ensuite revenu sur l'impact psychologique qu'a pu avoir la non qualification à la Coupe du Monde avec l'Italie pour l'ancien napolitain :« il a joué blessé, il s'est sacrifié pour l'équipe (cette saison). Je pense que vous le voyez maintenant. On ne peut jamais sous-estimer la pression que représente le fait de jouer pour l'équipe nationale, le pays, l'Italie... Les exigences sont élevées après un grand succès comme la victoire à l'Euro. Je pense qu'il a vraiment ressenti la pression là-bas, tout le monde en Italie l'a ressentie.» Avant de conclure : «c'est normal. Parfois, après de grands succès, il est très difficile de continuer à avancer. Il a naturellement mis beaucoup de responsabilités sur ses épaules parce qu'il n'est jamais timide pour le faire. Il n'a jamais peur de le faire ici, c'est pourquoi je l'aime.»