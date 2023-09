MU : longue indisponibilité pour Lisandro Martinez

Après avoir annoncé le retour à l’entraînement de l’ailier brésilien Antony malgré l’enquête toujours en cours en raison des accusations de violences conjugales sur son ancienne compagne, Manchester United a annoncé la longue indisponibilité de son défenseur argentin Lisandro Martinez (25 ans), pour une blessure qu’il aurait contractée en avril dernier. Un coup dur pour Erik ten Hag, qui venait de faire remonter la pente aux Red Devils, vainqueurs de leurs derniers matches en Premier League (1-0 à Burnley) et en League Cup - 3-0 contre Crystal Palace, qu’ils affronteront ce samedi en championnat). La durée de son absence n’a pas été précisée. De plus, le communiqué nous informe également du forfait du latéral gauche espagnol Sergio Reguilon (26 ans) face aux Eagles.

«Lisandro Martinez sera absent pour une longue période en raison d’une aggravation de la blessure au pied qu’il a subie en avril. Le défenseur argentin s’est blessé lors du match de Premier League contre Arsenal au début du mois. Martinez a courageusement continué à jouer lors des deux matches suivants, contre Brighton & Hove Albion et le Bayern Munich. Mais il a été déterminé qu’il avait besoin d’une période de récupération et de rééducation sur la touche. Une évaluation est en cours pour décider des prochaines étapes. Tout le monde à Manchester United transmet ses meilleurs vœux à Lisandro et espère qu’il reviendra dès que possible. Sergio Reguilon sera également absent du match de Premier League de ce samedi contre Crystal Palace en raison d’une blessure mineure», peut-on lire sur le site officiel du MUFC.