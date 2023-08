LOSC : Olivier Létang attend d’autres recrues

Après avoir terminé au cinquième rang lors de l’exercice précédent en Ligue 1, Lille s’est donné le droit de rêver à une aventure européenne et sera le seul représentant français en Conférence League édition 2023-2024. En ce sens, le LOSC a bien l’intention de réussir sur la scène européenne ainsi qu’en championnat avec en ligne de mire le Top 5. Ainsi, la formation nordiste a mené un mercato assez rythmé afin de se doter d’une équipe solide capable de rivaliser sur les deux tableaux. Au rayon des arrivées, les Dogues comptent déjà trois plusieurs signatures estivales : Samuel Umtiti, Tiago Santos et Hakon Arnar Haraldsson.

Malgré tout, le recrutement lillois est loin d’être terminé et d’autres recrues sont attendues dans les semaines à venir à en croire les propos d’Olivier Létang. Invité de l’émission Génération After sur RMC Sport, le président lillois a notamment évoqué le cas d’Ignacio Miramon dont le recrutement est imminent. « Je le confirmerai quand tout sera signé et ce n’est pas le cas aujourd’hui. Il n’est pas à Lille, il doit arriver en Europe ce mardi soir. Théoriquement, on doit tout finaliser ce mercredi. Si on a décidé de le faire signer c’est parce qu’on pense qu’il beaucoup de qualités et qu’il convient à notre club, à notre modèle de jeu », a déclaré le dirigeant nordiste. Au passage, Olivier Létang a affirmé que l’arrivée de l’Argentin ne remettait aucunement en cause le dossier Nabil Bentaleb, assurant que « les dossiers n’étaient pas du tout liés ». Pour rappel, le milieu de terrain algérien est annoncé dans le viseur des Dogues depuis plusieurs jours dans l’optique de renforcer l’entrejeu.