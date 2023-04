La FIFA s’indigne après les insultes racistes contre Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Les propos racistes envers Romelu Lukaku ce mardi ne laissent pas insensible le monde du football. Après Kylian Mbappé, qui a apporté son soutien à l’attaquant belge, c’est au tour du président de la FIFA, Gianni Infantino, de prendre position dans un communiqué officiel. Pour rappel, le buteur de l’Inter Milan a été visé par des cris racistes lors de la demi-finale aller de Coupe d’Italie face à la Juventus Turin (1-1).

« Le football n’a pas de place pour le racisme ou toute autre forme de discrimination », affirme Infantino. « Il est tout simplement inacceptable de voir les insultes racistes proférées par des spectateurs à l’encontre de l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku lors du match de Coppa Italia contre la Juventus à Turin le 4 avril. La FIFA et moi-même sommes aux côtés de Romelu Lukaku, comme de tout autre joueur, entraîneur, officiel de match, supporter ou participant à un match de football ayant souffert de racisme ou de toute autre forme de discrimination. Les victimes de ces abus doivent être soutenues et les auteurs dûment punis par toutes les autorités. Je réitère l’appel que j’ai lancé en début d’année aux supporters pour qu’ils se lèvent et fassent taire les racistes. De même, dans le football, nous devons veiller à ce que des sanctions sportives strictes soient appliquées pour faire face à de tels incidents et servir de moyen de dissuasion. Une fois pour toutes : non au racisme. Non à toute forme de discrimination.»

