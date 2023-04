Racisme : Kylian Mbappé apporte son soutien à Romelu Lukaku

Visé par des cris racistes ce mardi, lors de la demi-finale aller de Coupe d’Italie entre l’Inter Milan et la Juventus Turin (1-1), Romelu Lukaku a vu Kylian Mbappé lui apporter une marque de soutien. Sur une photo publiée par l’attaquant belge sur Instagram, exhortant la ligue italienne à prendre de vraies mesures face à ce fléau, le Français est monté au créneau.

«2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. All against racism», a commenté l’attaquant du PSG en story Instagram, avec des emojis exprimant sa colère et sa détresse face à la situation. Dans la foulée de l’Euro 2021, Kylian Mbappé avait lui aussi été visé par de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux. Bouleversé, il avait avoué avoir pensé à se retirer des Bleus à l’époque, face au manque de soutien de la FFF.

