Copa del Rey : le Barça et le Real Madrid connaissent leur rival des huitièmes
Alors que la Supercoupe d’Espagne démarre ce soir avec la première demie entre l’Athletic et le FC Barcelone, on avait aussi le tirage au sort des huitièmes de finale de Copa del Rey ce mercredi. Des rencontres qui se disputeront le 13 et le 15 janvier prochain.
RFEF @rfef – 13:26
🚨 OFICIAL | 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗢𝗖𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬.Voir sur X
Los encuentros se disputarán entre el 13 y el 15 de enero.
#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆
Los encuentros se disputarán entre el 13 y el 15 de enero.
#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆
Le FC Barcelone va ainsi affronter le leader de la deuxième division, le Racing de Santander, à l’extérieur. De son côté, le Real Madrid se déplacera aussi chez une D2, Albacete, et retrouvera notamment Jesus Vallejo. De même pour l’Atlético de Madrid, qui tentera d’obtenir son ticket pour les quarts chez le Deportivo de La Corogne.
