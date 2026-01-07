Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Roi

Copa del Rey : le Barça et le Real Madrid connaissent leur rival des huitièmes

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Vinicius Jr et Mbappé @Maxppp

Alors que la Supercoupe d’Espagne démarre ce soir avec la première demie entre l’Athletic et le FC Barcelone, on avait aussi le tirage au sort des huitièmes de finale de Copa del Rey ce mercredi. Des rencontres qui se disputeront le 13 et le 15 janvier prochain.

La suite après cette publicité
RFEF
🚨 OFICIAL | 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗢𝗖𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬.

Los encuentros se disputarán entre el 13 y el 15 de enero.

#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆
Voir sur X

Le FC Barcelone va ainsi affronter le leader de la deuxième division, le Racing de Santander, à l’extérieur. De son côté, le Real Madrid se déplacera aussi chez une D2, Albacete, et retrouvera notamment Jesus Vallejo. De même pour l’Atlético de Madrid, qui tentera d’obtenir son ticket pour les quarts chez le Deportivo de La Corogne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Real Madrid
Barcelone

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier