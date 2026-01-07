Copa del Rey : le Barça et le Real Madrid connaissent leur rival des huitièmes

Alors que la Supercoupe d’Espagne démarre ce soir avec la première demie entre l’Athletic et le FC Barcelone, on avait aussi le tirage au sort des huitièmes de finale de Copa del Rey ce mercredi. Des rencontres qui se disputeront le 13 et le 15 janvier prochain.

Le FC Barcelone va ainsi affronter le leader de la deuxième division, le Racing de Santander, à l’extérieur. De son côté, le Real Madrid se déplacera aussi chez une D2, Albacete, et retrouvera notamment Jesus Vallejo. De même pour l’Atlético de Madrid, qui tentera d’obtenir son ticket pour les quarts chez le Deportivo de La Corogne.