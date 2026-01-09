Liam Rosenior taille les médias français

Annoncé sur le banc de Chelsea, Liam Rosenior était officiellement présenté aux médias ce vendredi après-midi. L’occasion pour le coach de 41 ans de rappeler à quel point il était heureux de rejoindre un si grand club après son passage à Strasbourg. Rosenior a également été interrogé sur son aventure en France. Et encore une fois, le technicien britannique a rappelé à quel point il a apprécié son expérience en Alsace.

«Je pense que c’est la même chose dans tous les clubs. Chaque club est unique. Mon passage à Strasbourg a été le meilleur moment de ma carrière professionnelle. Je peux dire que les personnes avec lesquelles j’ai travaillé ici m’ont toujours soutenu. Il y aura toujours des spéculations sur la façon dont ces choses fonctionnent. J’ai l’intention de profiter de mon séjour ici». En revanche, l’Anglais s’est permis d’envoyer une belle pique aux médias français. «Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’étais la risée des médias et ils disaient que mon équipe finirait dernière. J’étais un inconnu venu d’Angleterre et nous avons terminé à trois points des places qualificatives pour la Ligue des champions. Le bruit n’est que du bruit». Le message est passé.