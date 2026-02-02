L’OM s’offre sa recrue surprise Tochukwu Nnadi

C’est désormais officiel. L’Olympique de Marseille a conclu l’arrivée de Tochukwu Nnadi en provenance de Zulte Waregem. Une recrue qui vient clore un dossier mené dans la plus grande discrétion par la direction olympienne, alors que l’attention était focalisée sur d’autres priorités sportives et extra-sportives. Le milieu de terrain a finalisé son arrivée ce lundi après qu’un accord total a été trouvé entre les deux clubs ces derniers jours. Attendu à Marseille depuis la veille, Nnadi s’est engagé avec l’OM et devient ainsi l’une des dernières pièces du puzzle du mercato hivernal phocéen, dans un contexte pour le moins mouvementé.

Cette officialisation intervient au terme d’une semaine particulièrement éprouvante pour l’OM. Éliminés de la Ligue des Champions, les Olympiens ont ensuite traversé une véritable zone de turbulences en interne, marquée par les déclarations fortes de Roberto De Zerbi, laissant planer la menace d’un possible départ. Sur le plan sportif, le match nul concédé face au Paris FC (2-2) n’a pas permis d’apaiser les tensions, malgré une réaction d’orgueil par séquences. En coulisses, la journée de dimanche à la Commanderie a confirmé ce climat électrique, avec des frictions et une atmosphère lourde, symbole d’un club sous pression à l’approche d’un tournant majeur de sa saison.

Une nouvelle recrue hivernale

Malgré ce contexte explosif, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont maintenu leur cap jusqu’au bout du mercato. Déterminés à renforcer l’effectif et à offrir des solutions supplémentaires au staff, les dirigeants marseillais ont multiplié les pistes ces dernières semaines. En parallèle, l’OM a déjà officialisé plusieurs renforts importants, dont Timber et Nwaneri, confirmant une stratégie claire de profiter de chaque opportunité pour densifier l’effectif et préparer l’avenir, malgré les secousses actuelles « L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer l’arrivée en provenance du SV Zulte Waregem de l’international nigérian Tochukwu Nnadi. Bienvenue à Marseille Tochukwu », est-il écrit dans le communiqué officiel.

Avec l’arrivée de Tochukwu Nnadi, l’OM mise sur un profil jeune, puissant et en pleine progression. Milieu de terrain à fort volume de jeu, l’international nigérian espoir s’est distingué en Belgique par son impact physique, sa capacité à récupérer des ballons et à se projeter vers l’avant. Un pari assumé par la direction olympienne, qui voit en lui un joueur capable d’apporter de l’intensité et de la profondeur à l’entrejeu marseillais. Dans un contexte sportif incertain, cette officialisation vient rappeler que l’OM continue d’avancer, de construire et d’anticiper. Une affaire désormais bouclée.