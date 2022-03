Inter-Fiorentina : les compositions officielles

Avant le déplacement de l'AC Milan à Cagliari ce soir, l'Inter reçoit la Fiorentina au stade Giuseppe Meazza dans le cadre de la 30ème journée de Serie A. Sorti à la mi-temps de Liverpool-Inter, Stefan de Vrij est forfait pour cette rencontre et c'est Danilo D'Ambrosio qui le remplace dans la défense à trois des Nerazzurri. Marcelo Brozovic, également forfait, laisse sa place à Vidal.

La Viola, huitième de Serie A, doit, elle, faire sans Sofyan Amrabat et Bonaventura. Alfred Duncan est donc titulaire dans l'entrejeu, aux côtés de Castrovilli et Torreira. À noter également que Lorenzo Venuti est aligné d'entrée en défense. Devant, Riccardo Saponara est préféré à Ikoné.

Les compositions d'équipes :

Inter : Handanovic - D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic - Dzeko, Martínez.

