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Enzo Bardeli débarque à Levante

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Enzo Bardeli @Maxppp

Après avoir arraché son maintien en Liga de façon presque miraculeuse, signant une fin de saison exceptionnelle, Levante vient d’officialiser sa première recrue de l’été. Il s’agit d’Enzo Bardeli, milieu de terrain français de Dunkerque, dont le contrat expirait en juin.

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Le joueur de 25 ans va donc découvrir la Liga, sous les ordres d’un coach qu’il a connu dans le nord de la France : Luis Castro. Il a paraphé un contrat de trois saisons avec la formation de Valence.

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