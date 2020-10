Ligue Europa : le tirage au sort complet de la phase de poules

Le PSG, l'OM et Rennes connaissent désormais leurs adversaires en phase de poules de la Ligue des Champions. Place désormais à la Ligue Europa. Le tirage au sort est a été effectué à Nyon en Suisse à 13h et a permis à Nice et au LOSC de connaître leurs futurs adversaires en phases de poule de la Ligue Europa.

Le tirage de la phase de poules de la Ligue Europa :

Groupe A :

AS Roma (ITA)

Young Boys (SUI)

Cluj (ROU)

CSKA Sofia (BUL)

Groupe B :

Arsenal (ANG)

Rapid Vienne (AUT)

Molde (NOR)

Dundalk (IRL)

Groupe C :

Bayer Leverkusen (ALL)

Slavia Prague (RTC)

Hapoel Beer Sheva (ISR)

OGC Nice (FRA)

Groupe D :

Benfica Lisbonne (POR)

Standard Liège (BEL)

Glasgow Rangers (ECO)

Lech Poznan (POL)

Groupe E :

PSV Eindhoven (HOL)

PAOK Salonique (GRE)

Granada (ESP)

Omonia (CHY)

Groupe F :

Napoli (ITA)

Real Sociedad (ESP)

AZ Alkmaar (HOL)

Rijeka (CRO)

Groupe G :

Braga (POR)

Leicester (ANG)

AEK Athènes (GRE)

Zorya Luhansk (UKR)

Groupe H :

Celtic Glasgow (ECO)

Sparta Prague (RTC)

AC Milan (ITA)

LOSC (FRA)

Groupe I :

Villarreal (ESP)

Qarabag (AZE)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

Sivaspor (TUR)

Groupe J :

Tottenham (ANG)

Ludogorets (BUL)

LASK (AUT)

Royal Antwerp (BEL)

Groupe K :

CSKA Moscou (RUS)

Dinamo Zagreb (CRO)

Feyenoord (HOL)

Wolfsberg (AUT)

Groupe L