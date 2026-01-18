Metz : l’entraîneur de la réserve donne des nouvelles de Tahirys Dos Santos

La solidarité reste très forte autour de Tahirys Dos Santos au sein du FC Metz. Malgré le temps qui passe depuis le drame, le club lorrain continue d’afficher son soutien au jeune joueur, gravement brûlé lors de l’incendie meurtrier survenu à Crans-Montana dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, qui a coûté la vie à quarante personnes et fait plus d’une centaine de blessés. Samedi après-midi, avant la rencontre de reprise de l’équipe réserve face à Reims (défaite 2-3), les Messins ont tenu à lui rendre hommage en brandissant un maillot portant le message « On est tous avec toi Tahirys », symbole d’un vestiaire uni derrière son coéquipier.

La suite après cette publicité

Âgé de 19 ans, Dos Santos avait été blessé en tentant de sauver sa compagne, restée piégée à l’intérieur de la discothèque en flammes. Après avoir été pris en charge en Allemagne, à Stuttgart, il a été rapatrié le 6 janvier et poursuit désormais ses soins à l’hôpital Mercy de Metz. Des nouvelles encourageantes ont été données par le club. L’entraîneur de la réserve, Abasse Ba, a assuré que « le moral de Tahirys va bien », tandis que le directeur sportif Frédéric Arpinon a indiqué que « ça suit son cours » et que le jeune joueur « récupère doucement ». Un processus long, mené avec l’appui constant de l’ensemble du club et de son président, Bernard Serin.