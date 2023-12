Manchester United : les explications lunaires d’Erik ten Hag

Alors que l’on entre dans la période des fêtes de fin d’année, les supporters des Red Devils doivent être nombreux à prier pour espérer que leur club de cœur sorte enfin de la crise. Car ces dernières semaines, Manchester United s’est enlisé dans sa série de mauvais résultats, avec quatre matches de suite sans victoire et sans marquer le moindre but, ce qui n’était plus arrivé depuis 1992. Le tout, accompagné d’une dernière place de son groupe en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Sur la pelouse de West Ham, Manchester United a bien sombré (0-2), en faisant preuve d’un manque cruel d’efficacité offensif et de grossières erreurs techniques. Mais pourtant, Erik ten Hag a livré une analyse bien différente de la majorité. «C’était une bonne performance, mais nous n’avons pas marqué. Nous avons très bien défendu pendant 90 minutes, ce qui doit être notre norme, comme nous l’avons fait à Liverpool. Nous contrôlions totalement la possession de la balle, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du jeu. Nous ne leur avons rien donné jusqu’à la 72e minute, où nous nous sommes éteints», a-t-il d’abord avoué au micro de la BBC.

À lire

La statistique effroyable de Manchester United en Premier League

Erik ten Hag positif pour 2024

Avant d’évoquer les problèmes offensifs de son équipe. «Nous avons essayé de marquer. West Ham a couru derrière nous pendant une longue période du match, puis ils ont marqué, et à partir de là, ils ont été très agressifs dans la défense de la surface. C’était ensuite difficile de se créer une occasion. Nous n’avons pas marqué, nous avons eu les meilleures occasions du match», a-t-il encore lâché pour se défendre. Et pourtant, le technicien néerlandais assure que cela va s’arranger pour la seconde partie de saison.

La suite après cette publicité

«Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Il faut être calme, se serrer les coudes, s’en tenir au plan, il faut le faire ensemble. En 2023, nous avons remporté une Coupe. Aujourd’hui, nous sommes sous-performants. Nous avons beaucoup de blessés, donc l’équipe sera meilleure si les blessés reviennent», a ajouté le manager de 53 ans. Des explications étonnantes, qui peuvent sonner comme l’annonce de la fin de l’ère Ten Hag à Manchester United…