Le PSG va faire capoter les plans de Leipzig pour Xavi Simons

Chaque jour qui passe, Leipzig voit ses chances de conserver Xavi Simons s’amenuiser. Non pas parce que le joueur n’a pas la volonté de prolonger sa pige en Allemagne, mais parce que malgré lui, il commence à devenir un peu trop grand pour le club. Prêté depuis l’été dernier par le PSG, qui l’avait rapatrié dans le même temps après son passage fracassant au PSV, le Néerlandais n’a pas baissé en régime et continue de régaler. Hier encore, le joueur formé à la Masia a endossé un costume assez large pour offrir la victoire au RBL face à Mönchengladbach (2-0).

La suite après cette publicité

Titulaire en soutien de Poulsen et d’Openda, le joueur de 20 ans a ouvert le score dès le quart d’heure de jeu à la suite d’un enchaînement supersonique. Avec un Poulsen plus saignant dans la zone de vérité, il aurait même pu s’offrir une ou deux passes décisives en plus. Mais à l’heure d’évaluer le rendement statistique de Simons cette saison, le bilan reste très flatteur : 6 buts et 7 passes décisives en 21 matches de Bundesliga, ce qui en fait le deuxième joueur le plus décisif de son club derrière Openda.

À lire

Bundesliga : un supporter décède lors de Leipzig-M’Gladbach

Le départ de Mbappé risque de tout chambouler

Si la thèse d’un prêt prolongé d’un an à Leipzig a été évoquée en Allemagne, Leipzig se fait aujourd’hui à l’idée que Simons regagnera bien Paris en juin. D’après BILD, les récentes informations liées à l’actualité de Kylian Mbappé, qui rejoindra le Real Madrid au terme de la saison comme nous vous le révélions le 7 janvier dernier, n’inspireraient pas à l’optimisme chez les dirigeants allemands. Interrogé sur le sujet, le directeur sportif de Leipzig, Rouven Schröder, a reconnu qu’il serait compliqué de conserver l’international batave (11 sélections), sans pour autant se montrer fataliste sur ce dossier.

La suite après cette publicité

«Pour nous, c’est le début une réflexion plutôt négative, a-t-il admis, avant de revenir sur les dernières rumeurs faisant état d’un prêt rallongé de Simons. Ce n’est pas vrai (qu’il avait fait fuiter l’information dans la presse). Nous avons toujours dit que nous étions très heureux que Xavi soit là. A la fin de la saison, il rentrera à Paris, comme prévu, et nous aurons alors l’occasion de redemander cet été pour garder Xavi.» En clair, Leipzig reste aujourd’hui tributaire du PSG. Et selon toute vraisemblance, le club de la capitale devrait contraindre son homologue à repenser ses plans avec le départ de Kylian Mbappé. Un dossier qui risque d’encore animer le mercato.