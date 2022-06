Brest et Montpellier surveillent Sadok Yeddes

Sadok Yeddes (23 ans) arrive au terme de son contrat avec l'Espérance Zarzis. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens du championnat tunisien (10 clean sheets en 21 apparitions, 73% de tirs arrêtés), il ne manque pas de propositions pour poursuivre sa carrière.

Ainsi, selon nos informations, de nombreux pays du Golfe et des clubs plus huppés en Tunisie sont sur les rangs. Le Budapest Honved en Hongrie suit aussi ses traces. Toujours d'après nos informations, Montpellier et Brest l'ont placé sur leur short-list, séduits par son profil. L'intéressé aimerait prendre sa décision assez rapidement, lui qui ambitionne de jouer pour disputer la Coupe du Monde au Qatar avec les Aigles de Carthage.