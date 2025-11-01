PSG : Illia Zabarnyi est confiant avant le choc contre le Bayern Munich

Le défenseur du PSG, Illia Zabarnyi (23 ans), ne disputera pas le choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, mardi, après son expulsion face au Bayer Leverkusen. Mais après avoir participé à la victoire contre l’OGC Nice, sur le gong, au Parc des Princes ce samedi (1-0), l’Ukrainien a confiance en ses partenaires pour remporter ce gros duel et assure que son vestiaire est prêt à l’emporter.

« C’était difficile contre Nice, mais nous avons réussi à l’emporter, c’est très important pour le Championnat. C’est le football, on a fait de notre mieux, on a été meilleurs en seconde période, où l’on a été plus offensifs. L’équipe est prête pour le Bayern Munich, on le sent à l’entraînement et dans le vestiaire. On est confiant, ça va être un bon match », a-t-il expliqué sur BeIN Sports.