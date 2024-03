PSG : Luis Enrique et Kylian Mbappé ont pris une grande décision

Ce mardi soir pourrait être la fin d’un long feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines autour de Kylian Mbappé (25 ans) et Luis Enrique. Remplaçant à Nantes, remplacé à l’heure de jeu contre Rennes et carrément sorti à la mi-temps à Monaco, le Bondynois semble payer très cher l’annonce de son départ en fin de saison, le tout à quelques heures maintenant d’un 8e finale retour de Ligue des champions très attendu à la Reale Arena de San-Sebastian.

En conférence de presse, les médias attendaient Luis Enrique de pied ferme à San Sebastian pour évoquer le traitement de Kylian Mbappé. Mais là encore, Luis Enrique avait entretenu le doute sur sa présence… et à sa manière. « Où est la traductrice ? Je ne comprends pas la traductrice. C’est une question sur Mbappé, mais je ne sais pas, je n’ai pas compris. La traductrice ne comprend pas, faites une question plus simple» Après quelques minutes, l’entraîneur parisien finira par répondre : *«peut-être que oui, peut-être que non.»

Mais selon les informations du Parisien, la discussion du samedi matin entre Luis Enrique et Kylian Mbappé aura permis de convaincre le manager espagnol du bon état d’esprit du numéro 7 parisien, qui aurait d’ailleurs fait preuve de plus d’implication et aurait survolé la séance d’entraînement de samedi. Le capitaine des Bleus entend répondre présent pour ce match retour de Ligue des Champions, puisqu’une qualification assurée offrirait du calme, du moins pendant quelques mois.

De son côté, le quotidien L’Équipe affirme que depuis des semaines, Kylian Mbappé a organisé son quotidien autour de la C1, son objectif ultime avec Paris pour finir son aventure en beauté, avant de rejoindre le Real Madrid. Une motivation dont Luis Enrique est conscient, lui qui entend également faire passer un cap au Paris Saint-Germain, qui n’a plus disputé les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles depuis maintenant 2021. Les deux parties ont donc tout intérêt pour que cette soirée du 5 mars 2024 ne sonne pas comme un nouveau drame…

