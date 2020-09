Thomas Meunier compare Kylian Mbappé et Jadon Sancho

Il a quitté le PSG libre de tout contrat cet été et s'est engagé pour les quatre prochaines saisons en faveur du Borussia Dortmund. Son nom : Thomas Meunier. Le latéral belge de 29 ans a donc laissé derrière lui Neymar et consorts pour rejoindre la Bundesliga. C'est aussi à Kylian Mbappé qu'il a dit au revoir, après deux saisons passées ensemble. Mais s'il a quitté le crack champion du monde, Thomas Meunier a retrouvé à Dortmund un autre joueur de talent : Jadon Sancho. Interrogé au sujet de l'avenir du football mondial, le créateur de #tôtoutard s'est livré à une comparaison entre le crack de Londres (20 ans) et le prodige de Bondy (21 ans).

«Jadon est un peu sournois, a déclaré Meunier. Il veut toujours vous dominer ou multiplier les dribbles devant vous. C'est un peu comme une humiliation. Il veut que vous sachiez qu'il est meilleur que vous. Mbappe est pareil - ils sont un peu arrogants dans leur façon de jouer. Il existe des moyens de les arrêter - soit vous prenez le ballon, soit vous prenez l'homme», a d'abord expliqué Meunier, dans une interview donnée au club, avant de conclure, sous le charme. «Ils sont fantastiques, non seulement en tant que footballeurs, mais en tant que personnes.»