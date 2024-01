Lionel Messi et Angel Di Maria veulent jouer les JO à Paris

Cet été, en plus de l’Euro qui se joue en Allemagne et de la Copa América, aura lieu les Jeux olympiques à Paris. Un tournoi important, où les U23 seront mis à l’honneur. Seuls trois joueurs au-dessus de cette tranche d’âge peuvent participer à la compétition. En France, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont déjà manifesté leur souhait de participer aux Jeux à Paris. Mais ce ne sont pas les seuls stars du football moderne à vouloir représenter leur pays.

En effet, comme annoncé depuis plusieurs mois, le sélectionneur de l’Argentine pour les Jeux, Javier Mascherano, aimerait que Lionel Messi et Angel Di Maria participent aux Jeux. Et selon Direct Sports, les deux joueurs font tout pour pouvoir participer aux Jeux, deux semaines après la Copa América seulement. En coulisses, les anciens parisiens négocient pour pouvoir prendre part à la prochaine tournée internationale avec les U23 pour se préparer pour les JO. L’objectif de l’AFA (fédération argentine) est de créer une communion entre toutes les sélections. En attendant, l’Albiceleste dispute le tournoi pré-olympique ce samedi.