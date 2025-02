AC Milan : Ismaël Bennacer s’est clashé avec Sérgio Conceição

L’Olympique de Marseille a présenté ce mercredi Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain algérien, qui était dragué depuis un moment par les Phocéens, arrive en provenance de l’AC Milan. Un club où il a connu des hauts et des bas. Et ces dernières semaines, ça n’allait pas vraiment selon La Gazzetta dello Sport et La Repubblica.

Les médias italiens expliquent que le Fennec ne s’entendait pas vraiment avec le nouveau coach, Sérgio Conceição. Ils ont d’ailleurs eu un échange houleux lors de la mi-temps du derby face à l’Inter, causant le remplacement du joueur. Un départ était donc la meilleure solution pour toutes les parties.