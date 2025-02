Le tweet incendiaire de l’Atlético sur le Real Madrid

Plus tôt cette semaine, le Real Madrid a publié une lettre particulièrement forte à destination de la Fédération, dans laquelle les Merengues se plaignent d’être victimes de l’arbitrage en Liga. « C’est l’apogée d’un système arbitral complètement discrédité, dans lequel les décisions contre le Real Madrid ont atteint un niveau de manipulation et de falsification de la compétition qui ne peut plus être ignoré. Les deux décisions arbitrales les plus graves de ce match ont mis en évidence, une fois de plus, la façon dont est arbitré le Real Madrid », pouvait-on y lire. De quoi créer une énorme vague de réactions en Espagne, où on accuse le Real Madrid de faire pression sur les arbitres et de vouloir influencer leurs actions.

Et alors que les Merengues défieront l’Atlético de Madrid samedi pour un derby bouillant (un point sépare les deux équipes), les Colchoneros ont publié un tweet qui dénonce, à sa manière, les actions du Real Madrid. « Dis-moi, académie espagnole, ces derniers jours on nous pose beaucoup de questions sur un sujet et on ne veut pas se tromper. Vous pouvez nous éclairer sur les nuances des verbes suivants ? : faire pression, effrayer, intimider, contraindre, terroriser, influencer, imposer. Merci beaucoup ! », explique le club rojiblanco. Le derby est lancé !