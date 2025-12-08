LdC : David Hubert a trouvé des points faibles à l’OM

Demain, l’Union Saint-Gilloise reçoit l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 6e journée de Ligue des Champions. Une rencontre vitale pour les deux clubs qui luttent pour une place dans le top 24 du classement. Présent face aux médias cet après-midi, le coach du club belge, David Hubert, a été invité à donner son avis sur l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Et visiblement, il a trouvé quelques points faibles chez les Olympiens.

«Même si vous êtes gourmand, je ne vais pas tout vous dire et vous gaver. Il y a un entraîneur avec énormément d’expérience, des idées très claires, des joueurs d’exception et avec un grand avenir. C’est une équipe qui a tout, y compris l’histoire. Il y a beaucoup de choses dans cette équipe, mais ce n’est pas une équipe sans défaut. Elle a ses points faibles. On a essayé d’en trouver. On va essayer de lui rendre la tâche très compliquée, de restreindre ses qualités et d’exploiter ses failles», a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Équipe.

