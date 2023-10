Vidéo : le match de Golovin éblouit les internautes

À l’occasion de cette 9ème journée de Ligue 1, l’AS Monaco recevait le FC Metz au stade Louis-II. Une rencontre marquée par des buts exceptionnels des deux cotés. En effet, les visiteurs ont ouvert le score grâce à une frappe de plus de 50 mètres signée Lamine Camara. En difficulté, les Monégasques se sont appuyés sur un Aleksandr Golovin en grande forme, et auteur d’un doublé, pour finalement l’emporter (2-1). Avec deux réalisations spectaculaires, le Russe a émerveillé l’ensemble des spectateurs du match et des suiveurs sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité