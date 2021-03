Ligue Europa : Paul Pogba offre la qualification à Manchester United contre l'AC Milan, les Rangers éliminés par le Slavia Prague

Arsenal battu mais qualifié, Tottenham renversé par le Dinamo Zagreb et éliminé en prolongation. Les huitièmes de finale retour de Ligue Europa, qui avaient débuté très fort, se terminaient ce jeudi avec quatre matches programmés à 21h. Une semaine après le match nul 1-1 à Old Trafford, l'AC Milan et Manchester United croisaient une nouvelle fois le fer ce jeudi, cette fois-ci à San Siro. En bonne posture grâce à ce but inscrit à l'extérieur, les Rossoneri devaient tout de même se méfier des Red Devils, dans l'obligation de marquer pour se qualifier. Côté italien, Stefano Pioli sortait un 4-3-3 et laissait Ibrahimovic sur le banc. Ole Gunnar Solskjaer alignait lui un 4-2-3-1 et Pogba débutait sur le banc.

Dans une rencontre assez pauvre techniquement, les deux équipes se jaugeaient, et il fallait attendre la 21e minute de jeu pour voir la première opportunité, avec cet accrochage entre James et Tomori dans la surface milanaise, alors que Greenwood était seul de l'autre côté. L'arbitre ne disait rien. Les occasions n'étaient pas nombreuses et la plus grosse était pour l'AC Milan, avec cette reprise de Krunic avant la pause, qui passait de peu à côté (45e). Une première période pas très emballante, mais les locaux tenaient toujours leur qualification, même si tout était encore possible. Côté mancunien, Ole Gunnar Solskjaer décidait d'agir à la mi-temps en lançant Pogba à la place de Rashford. Un choix rapidement payant.

Les Rangers surpris par le Slavia Prague

De retour à la compétition après plus d'un mois d'absence, le milieu français fusillait Donnarumma à bout portant après plusieurs tentatives mancuniennes (48e, 0-1). Une ouverture du score qui obligeait les Milanais à proposer de meilleures choses derrière. Mais dans le jeu, les Rossoneri avaient un peu de mal à approcher le but de Henderson. Le gardien anglais brillait d'ailleurs en sortant une tête d'un Ibrahimovic tout juste entré en jeu (74e). Les contres ne donnaient rien côté milanais et les Red Devils souffraient en fin de partie. Mais les visiteurs ne lâchaient rien, pour s'imposer sur le score de 1-0 et donc décrocher leur billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa. L'AC Milan s'arrêtait en 1/8es de finale.

Dans les autres rencontres, l'Ajax Amsterdam se déplaçait à Berne pour y affronter les Young Boys. Victorieux 3-0 à l'aller, le club néerlandais devait finir le boulot. Grâce à des buts de Neres (21e) et Tadic (49e s.p), les Ajacides ont obtenu leur qualification pour le prochain tour, dont le tirage au sort aura lieu ce vendredi vers 13h. Villarreal, opposé au Dynamo Kiev, s'est également imposé sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Moreno (13e, 36e) et verra donc les quarts de finale, tout comme la Slavia Prague. Après le nul 1-1 la semaine passée face aux Rangers, le club tchèque a créé la surprise en battant la formation écossaise (2-0), elle qui était invaincue toutes compétitions confondues depuis le 16 décembre !

