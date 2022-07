Mamadou Niang demande à Cristiano Ronaldo de venir à l'OM

La suite après cette publicité

Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 ans) n’arrive toujours pas à trouver preneur. Il faut dire que son âge et son salaire (30 M€ annuels) sont un frein énorme pour de nombreux clubs. Mais hier, les fans de l’Olympique de Marseille ont fait le buzz en rendant populaire sur les réseaux sociaux le hashtag #RonaldOM avec une photo du Portugais portant le maillot phocéen.

Une idée qui a séduit un ancien pensionnaire du club olympien, Mamadou Niang. « J’avoue, il lui va très bien ce beau maillot à l’étoile. Cristiano, un dernier challenge ? Le peuple marseillais t’accueillera à bras ouverts si tu venais jouer dans le plus beau stade et la plus belle ambiance du monde. Obrigado », a-t-il posté sur Twitter, avant de le supprimer dans l'après-midi.