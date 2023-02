La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi avec le 17e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme régulièrement depuis le début de la saison Erling Braut Haaland arrive en tête. Cette fois muet contre Tottenham lors d’une défaite 1-0, l’attaquant norvégien affiche tout de même 25 buts en 20 matches.

Attention, car derrière la concurrence est présente avec notamment Enner Valencia en deuxième position. Le buteur équatorien revient bien grâce notamment à un but jeudi contre Adana Demirspor (1-1). Devant jouer aujourd’hui contre Konyaspor, il ne se produira pas car le séisme qui a touché la Turquie a provoqué le report de la rencontre. En 18 matches, il compte 20 buts et il est le deuxième à réaliser cette performance cette saison dans ce classement. En troisième position, on note Kyogo Furuhashi qui complète le podium. Le buteur japonais du Celtic Glasgow a marqué contre Livingston (3-0) et St Johnstone (4-1) et porte son bilan à 19 buts en 23 matches.

Harry Kane et Victor Osimhen progressent

Quatrième, Harry Kane poursuit sa remontée. L’attaquant anglais a marqué lors de la victoire 1-0 contre Manchester City et poursuit sa belle dynamique avec 17 buts en 22 matches. C’est un peu mieux que Lawrence Shankland qui arrive au cinquième rang. L’attaquant écossais d’Heart of Midlothian reste sur une réalisation contre Dundee United (3-1). Auteur d’un doublé avec le Napoli face à Spezia (3-0), Victor Osimhen poursuit sa remontée. Le Nigérian est sixième de ce classement avec 16 buts en 17 matches.

Il devance son compatriote Paul Onuachu. Ce dernier a fait ses débuts avec Southampton après son transfert en provenance de Bruges. Ne marquant pas, il reste crédité de 16 buts en 20 matches. En trêve hivernale avec le Krylya Sovetov, Vladimir Pisarski attend de reprendre le championnat. L’attaquant russe reste bloqué en huitième position avec 14 buts en 15 matches. Des statistiques proches pour Robert Lewandowski qui a disputé un match supplémentaire. Le Polonais qui est resté muet hier contre Séville (3-0) a toutefois marqué face au Betis mercredi (2-1).

Aussi en trêve hivernale avec le Spartak Moscou, Quincy Promes est dixième avec 14 buts en 16 matches. Aux portes du top 10, on retrouve Folarin Balogun (Stade de Reims), Vincent Janssen (Antwerp) et Bojan Miovski (Aberdeen) qui comptabilisent aussi 14 réalisations. Juste derrière, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Ivan Toney (Brentford), Niclas Fülkkrug (Werder Brême), Fabio Borini (Fatih Karagümrük), Hugo Cuypers (La Gantoise) et Mario Gonzalez (Louvain) suivent avec 13 buts.

Le classement des tops buteurs européens