Ligue 1 : Bordeaux enfonce un peu plus Nice dans la crise, Strasbourg enchaîne face à Saint-Etienne

Voilà un multiplex malheureusement placé sous le signe de la Covid-19. Victime d'un cluster, Lorient a dû déplacer son match face à Dijon. Saint-Etienne est lui passé tout proche de vivre le même sort mais les dix joueurs absents et les huit membres du staff, dont Claude Puel, placés à l'isolement, n'ont pas suffi à décaler la rencontre prévue à Strasbourg. C'est donc une équipe très largement remaniée et encore plus rajeunie que d'habitude qui se présentait à La Meinau. Cette jeunesse n'était pas effrayée par l'enjeu et s'est mise rapidement au niveau, prenant le match par le bon bout. Les Verts auraient même pu être récompensés de leur bonne entame de match si Boudebouz n'avait pas frappé son penalty au-dessus (8e)... Une certaine idée de la justice pour Kawashima dont la faute sur Moueffek semblait sévère.

Le Racing avait bien compris cet avertissement. On ne le reprendra pas. Ajorque s'était déjà signalé en anticipant une passe en retrait mal assurée de Sissoko (13e). L'attaquant ouvrait cette fois le score du gauche sur ce centre très bien travaillé de Lala (1-0, 29e). Cette seule frappe cadrée suffisait à la pause pour mener mais les Strasbourgeois accéléraient en seconde période. Malgré un début de second acte plutôt positif des jeunes pousses stéphanoises, Ajorque faisait encore des dégâts avec cette double occasion (57e). Moulin maintenait les siens à flot face à Thomasson (60e), quand Diallo manquait de réalisme (63e). Les joueurs du Forez commençaient à croire en un retour possible mais c'était trop faible pour mettre en danger les Alsaciens, Kawashima s'interposant juste devant Krasso (69e). Leur abnégation ne suffisait pas, même s'ils n'ont pas démérité avec cette défaite 1-0.

Sans Ben Arfa, Bordeaux torpille Nice

Autre rencontre du jour avec le déplacement de Bordeaux à Nice, sans Ben Arfa toujours blessé. En manque de confiance, les deux formations ont tout de même offert une première période rythmée, à défaut de proposer des occasions. Seul Adli s'est illustré pour mettre Benitez à contribution (18e). C'est au retour des vestiaires que les choses ont commencé à vraiment bouger. Probablement meilleur Bordelais sur la pelouse, Adli profitait d'un nouvel errement défensif des Aiglons pour offrir un but tout fait à Hwang (0-1, 50e). Sur une nouvelle offrande de l'ancien Parisien, le Sud-Coréen échouait cette fois face à Benitez (61e), laissant les Niçois en vie. Dans la foulée, Gouiri était proche d'exploiter cette faille mais frappait sur le poteau (62e). C'est finalement Baysse à la réception d'un corner de Oudin (0-2, 75e), puis Basic (0-3, 87e) qui mettaient fin à tout suspense. C'est une 5e rencontre de suite sans succès pour le Gym.

Enfin, à La Beaujoire, Nantes recevait le RC Lens pour enfin gagner un match de championnat, chose qui n'est plus arrivée depuis 10 journées ! Pour sa troisième sur le banc des Canaris, Domenech voyait ses troupes subir et même concéder un penalty. Il faut croire que le week-end n'était pas propice au gaucher dans cet exercice puisque Kakuta, après Thauvin hier et Boudebouz à Strasbourg, n'attrapait pas le cadre (33e). Nantes n'en demandait pas tant et Louza, droitier lui, inscrivait son penalty (1-0, 36e) pour donner l'avantage aux siens à la pause. Les locaux avaient fait le plus plus dur mais plus le temps avançait et plus le bloc reculait. Alors que le parfum de la victoire se faisait enfin sentir, Kakuta crucifiait les Nantais en marquant sur corner (1-1, 81e). Domenech devra encore attendre avant de connaître la joie d'un succès.

Le classement de Ligue 1.

Les résultats des matches de 15h :

Strasbourg 1 - 0 Saint-Etienne : Ajorque (29e)

Nice 0 - 3 Bordeaux : Hwang (50e), Baysse (75e), Basic (87e)

Nantes 1 - 1 Lens : Louza (sp 36e) ; kakuta (81e)