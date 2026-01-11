Liverpool : Conor Bradley forfait toute la saison après une grave blessure au genou

Voilà un gros coup dur pour les Reds et Conor Bradley. Le défenseur de Liverpool s’est gravement blessé au genou lors du match nul face à Arsenal jeudi et devra prochainement subir une intervention chirurgicale. Touché aux os et aux ligaments, l’international nord-irlandais évite toutefois une rupture des ligaments croisés antérieurs, mais devrait être forfait tout le restant de la deuxième partie de saison.

La suite après cette publicité

Cette blessure prive également Bradley du barrage de Coupe du monde avec l’Irlande du Nord contre l’Italie, prévu en mars. «Bradley subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours, puis entamera une période de rééducation au centre de formation AXA. Aucun délai n’est fixé pour son retour au jeu à ce stade du processus», précise le communiqué des Reds. L’annonce intervient dans un contexte tendu, après l’incident impliquant Gabriel Martinelli, qui avait été violemment critiqué après avoir volontairement poussé le joueur de 22 ans alors qu’il était au sol en fin de rencontre, avant de s’en excuser.