Kylian Mbappé est ferme avec le PSG

La suite après cette publicité

Hier, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé devant le groupe parisien. L’occasion de faire passer quelques messages, notamment à Kylian Mbappé (24 ans), qui refuse de prolonger son contrat au-delà de 2024.

Ce mercredi, AS nous explique que le joueur toujours pas donné de réponse à NAK et qu’il ne compte pas flancher. Il veut aller au bout de son plan, à savoir s’en aller en juin 2024 et honorer sa dernière année de contrat à Paris. Ferme, le Français est en position de force et compte bien en profiter.

À lire

PSG, Barça : Bernardo Silva affiche sa préférence !