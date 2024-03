Le casting d’Arsenal pour son numéro 9

Arsenal va-t-il piquer la Premier League au nez et à la barbe de Manchester City et Liverpool ? Les Gunners sont en tout cas premiers à 10 journées de la fin. Le tout sans attaquant. On exagère un peu car ils ont dans leurs rangs Gabriel Jesus et son remplaçant Eddie Nketiah. Mais c’est bien Kai Havertz qui a souvent tenu ce rôle, en faux numéro 9, devant les blessures, ou méforme, du premier nommé. Avec difficulté au début, avant de prendre la mesure du poste.

La suite après cette publicité

Reste qu’Edu, le directeur sportif d’Arsenal, a une mission bien claire pour le mercato estival : trouver le nouveau buteur référence du club londonien. Déjà en janvier, les rumeurs s’enchaînaient au sujet d’un possible recrutement, avec l’Anglais Ivan Toney, qui revenait de sa longue suspension avec Brentford. Il a préféré rester dans son club en guise de remerciement pour la confiance accordée. Mais il sera de nouveau dans le viseur d’Arsenal cet été, relaient de concert le Daily Mirror et le Daily Mail.

À lire

PSG : le départ de Kylian Mbappé n’arrange pas… Arsenal

De l’attaquant confirmé de Premier League aux dernières promesses d’Eredivisie

Dix attaquants seraient ainsi sur la liste d’Edu. Toney, donc, mais aussi Alexander Isak, de Newcastle. Les Toons doivent rester dans les clous du fair-play financier anglais, et auront besoin de vendre cet été, Arsenal pourrait donc en profiter. Ces deux joueurs, Toney et Isak, auraient pour l’instant les faveurs des dirigeants londoniens, car ils ont l’avantage de déjà connaître la Premier League. Les autres joueurs suivis ne sont pas dans ce cas.

La suite après cette publicité

Il y a ceux qui viennent de Bundesliga, comme Loïs Openda, Benjamin Sesko (partenaires au RB Leipzig), et Victor Boniface (qui performe au Bayer Leverkusen). Il y a celui que tout le monde va s’arracher, Victor Osimhen (Naples), et les révélations de la saison, comme Viktor Gyokeres (Sporting CP), Evanilson (Porto) ou Santiago Gimenez (Feyenoord). Des noms que vous retrouvez régulièrement dans notre classement des meilleurs buteurs européens. Brian Brobbey, de l’Ajax Amsterdam, est le dernier nom qui compose la liste d’Edu, qui n’a visiblement pas prévu d’aller piocher en Ligue 1.