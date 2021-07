Equipe de France : les Bleus grandes stars du mercato

La suite après cette publicité

C'était il y a une semaine. Lundi dernier, dans l'enfer du National Arena de Bucarest, l'équipe de France était éliminée de l'Euro 2020 (3-3, 5 t.a.b à 4) par la Suisse. Un terrible coup sur la tête des Bleus, pourtant grands favoris du tournoi. Un énorme fiasco aussi pour la Fédération Française de Football qui visait une place dans le carré final et qui perd au passage des sommes colossales. Il va donc falloir reconstruire une équipe touchée et sous haute tension durant le championnat d'Europe.

Mais pour l'heure, les Tricolores profitent d'un peu de repos. Mais pas tous. En effet, nombreux sont ceux à être concernés par le mercato. Chez les gardiens, Steve Mandanda, qui va poursuivre à l'OM malgré l'arrivée d'un nouveau portier, et Mike Maignan, qui a signé à l'AC Milan, sont plutôt tranquilles. En revanche, Hugo Lloris (34 ans) arrive à un tournant, lui qui est à un an de la fin de son contrat à Tottenham (juin 2022).

Lloris à un tournant capital à Tottenham

Interrogé par Nice-Matin, le capitaine des Bleus avait avoué en mai dernier : « Mon avenir ? Je répondrai à ces questions une fois que l’Euro sera terminé.» Ce qu'il va pouvoir faire à présent, d'autant que les Spurs multiplient les pistes pour le remplacer. De son côté, Lloris a été lié à Nice, son ancien club, ou plus récemment à la Roma, qui devrait signer Rui Patricio. Du côté des défenseurs aussi il devrait y avoir du mouvement durant cette intersaison.

A priori, Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Benjamin Pavard et Kurt Zouma ne bougeront pas. Pour Raphaël Varane (28 ans) et Jules Koundé (22 ans) rien n'est moins sûr. Concernant le joueur du Real Madrid, après une dizaine d'années dans la capitale espagnole, il ne serait pas contre changer d'air. Pourtant, les Merengues souhaitaient en faire le nouveau leader de la défense après le départ du charismatique Sergio Ramos.

Varane et Koundé, destins liés ?

À un an de la fin de son bail, la Casa Blanca lui a offert un nouveau contrat. Mais Madrid ne parvient pas à conclure et Manchester United pousse pour recruter Varane. La presse anglaise parle d'une offre comprise entre 40 et 50 M€. The Sun ajoute également que le Real Madrid souhaiterait inclure le prêt avec option d'achat de Donny van de Beek. De son côté, ESPN assure que les Merengues ne veulent que du liquide et exigent 70 M€ pour la dernière année de contrat du champion du monde 2018.

Pour le remplacer, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont plusieurs noms en tête, dont celui de Jules Koundé. Invité surprise de cet Euro, il a fait une belle année à Séville. Sous contrat jusqu'en 2024, l'ancien de Bordeaux, qui intéresse aussi Tottenham, a fait l'objet d'une première offre de 50 M€. Séville en voudrait 70, voire 80 M€. Durs en affaires, les Andalous réfléchissent aussi à blinder et augmenter Koundé, dont le contrat prend fin en 2024.

Pogba, la bonne pioche ?

Au milieu de terrain, Thomas Lemar , Adrien Rabiot et N'Golo Kanté, que Chelsea veut prolonger, semblent tranquilles. Pour les autres, en revanche, ça risque de bouger. En forme pendant l'Euro, Paul Pogba (28 ans) va entrer dans sa dernière année de contrat à Manchester United. Une occasion sur laquelle comptent bien sauter la Juventus, qui aimerait le rapatrier. Également sur le coup le PSG se rapproche de toutes les exigences du Français selon nos informations. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont exposé le projet au milieu, qui semble emballé. Sa possible arrivée est également validée par le vestiaire francilien.

Corentin Tolisso (26 ans) est dans la même situation contractuelle que la Pioche. Et ce n'est pas un secret, le Bayern Munich ne compte pas forcément le retenir. La Juventus est candidate à sa venue, elle qui souhaite apporter du sang neuf dans son entrejeu. Moussa Sissoko (31 ans) est, lui, à la croisée des chemins. Lié aux Spurs jusqu'en 2022, avec une année en option, l'ancien du TFC ne ferme aucune porte pour son avenir après cinq années dans le même club comme il nous l'avait confié.

Kylian Mbappé, la star du mercato

Hormis Karim Benzema, Wissam Ben Yedder et Antoine Griezmann, qui devrait rester au Barça malgré quelques rumeurs, tous les attaquants pourraient changer d'air. Kingsley Coman (25 ans) joue avec les nerfs du Bayern Munich, qui veut le prolonger, mais qui ne veut pas faire de folies pour se plier à ses hautes exigences financières. Du coup, son agent, Pini Zahavi, prospecte en Premier League, notamment du côté de Liverpool. Marcus Thuram (23 ans), lui, est ouvert à un départ du Borussia Mönchengladbach.

Le Borussia Dortmund, où officie son ancien coach Marco Rose, est sur les rangs. Idem pour Tottenham. Olivier Giroud (34 ans) a lui été prolongé automatiquement d'une année à Chelsea (juin 2022). Mais l'idée est toujours de s'en aller. L'AC Milan est dans le coup. Enfin, le dossier le plus épineux concerne Kylian Mbappé (22 ans). En fin de contrat dans un an, l'attaquant ne souhaite pas étendre son bail pour le moment.

En plus de relations froides avec Leonardo, le clan KM7 n'aurait pas apprécié la dernière sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi, annonçant que le joueur ne partirait pas libre. Son idée serait tout de même de rester au PSG cette saison pour honorer sa dernière année. Ensuite, il faudra trancher, d'autant que le Real Madrid espère toujours l'attirer dans ses filets. Après le fiasco de l'Euro, l'heure est désormais au mercato pour les Bleus !