Juventus : le clan Gonzalo Higuain annonce avoir reçu des offres de Ligue 1 et d'ailleurs

Arrivé à la Juventus en 2016 pour 90 millions d'euros, Gonzalo Higuain s'apprête à quitter Turin. Nommé entraîneur de la Vieille Dame il y a peu, Andrea Pirlo a en effet été clair concernant l'Argentin, auteur de 44 apparitions toutes compétitions confondues avec Maurizio Sarri la saison passée (11 buts, 8 passes décisives). «Je l'admire beaucoup. Il a fait partie d'un cycle important mais en discutant ensemble, on a décidé que nos routes allaient se séparer. Il a été mis à l'écart. On a décidé de prendre cette décision», avait récemment déclaré l'ancien milieu de terrain italien. On attendait alors la réaction du principal concerné ou de son entourage et justement, son frère et agent, Nicolas Higuain, a fait le point ce mercredi.

Longuement interrogé par Tuttosport, ce dernier a d'abord évoqué les discussions avec Andrea Pirlo : «nous avons apprécié la franchise de Pirlo. Il a dit à Gonzalo ce qu'il pensait en face de lui. Cela n'arrive pas toujours et c'était important.» Et l'agent de Gonzalo Higuain a ensuite enchaîné sur la déception de cette décision. «On parle tout simplement d'un attaquant qui a marqué 350 buts ces dernières années. Il faut dix ans pour les marquer, puis malheureusement on oublie vite. Nous sommes des gens du football et nous savons que ces choses peuvent arriver», a déclaré ce dernier.

«Gonzalo ne jouera plus en Italie»

Mais forcément, ce qui était attendu, c'était l'avenir de «Pipita», à qui il reste encore un an de contrat chez les Bianconeri. Et sur ce sujet, Nicolas Higuain a parlé de clubs intéressés un peu partout en Europe, et notamment dans l'Hexagone : «(des offres) de France, d'Angleterre, d'Espagne, de Chine et des États-Unis. Beaucoup de propositions, mais aucune qui nous fait trembler les jambes. Nous les étudierons calmement, mais deux choses sont sûres : Gonzalo ne jouera plus en Italie. Et surtout jamais à Boca Juniors. Il a grandi à River et n'ira jamais chez ses rivaux.»

Le décor est donc planté pour le futur de Gonzalo Higuain. Et à 32 ans, l'avant-centre argentin n'a pas du tout l'intention de raccrocher les crampons. «C'est une énorme connerie. Ce n'est pas encore le moment, il veut jouer. Il se sent fort dans sa tête et dans son corps. (...) Il veut jouer à nouveau et à l'étranger. Peut-être qu'il reviendra en Argentine dans le futur, pas maintenant», a conclu l'agent du joueur turinois. Il ne reste donc plus qu'à trouver chaussure à son pied.