Le Stade Rennais s’agite dans tous les sens

Ces dernières années, Rennes s’est imposé comme l’une des places fortes du mercato dans l’Hexagone. En effet, les Bretons ont su vendre leurs jeunes talents à prix d’or. L’été dernier, 143,5 millions d’euros sont entrés dans les caisses du club grâce notamment aux ventes de Jérémy Doku (Manchester City), Lesley Ugochukwu (Chelsea) ou encore de Lovro Majer (Wolfsbourg). La saison d’avant, les pensionnaires du Roazhon Park ont réussi à gagner 95 millions d’euros. En 2021-22, ils ont empoché 45 millions d’euros.

Une machine à cash qui dépense aussi beaucoup

Si le SRFC sait plutôt bien vendre, il a aussi dépensé des sommes importantes ces dernières saisons, surtout depuis l’arrivée du directeur sportif Florian Maurice en mai 2020. Lors de son premier mercato, les Bretons ont déboursé un peu plus de 70 millions d’euros pour recruter Doku, Guirassy, Terrier, Aguerd ou encore Alfred Gomis. La saison suivante, en 2021-22, Rennes a dépensé 81,5 millions d’euros. Le club français a fait encore plus fort l’année suivante avec 84 millions d’euros déboursés pour s’offrir Gouiri, Kalimuendo, Theate, Wooh ou encore Ibrahim Salah.

Cette saison 2023-24, le club présidé par Olivier Cloarec a déjà dépensé 57,9 millions d’euros. Enzo Le Fée, Ludovic Blas, Fabian Rieder, Bertuğ Yıldırım et Nemanja Matic sont arrivés. Des éléments qui connaissent des fortunes diverses au sein d’une formation qui a connu une certaine agitation en coulisses avec notamment le départ de Bruno Genesio et le retour de Julien Stéphan sur le banc. Mais ce n’est pas terminé puisque le mercato d’hiver 2024 risque aussi de bouleverser le club classé dixième en Ligue 1. Si une bonne nouvelle est arrivée hier avec la prolongation de Steve Mandanda jusqu’en 2025, d’autres cas posent questions.

Plusieurs départs cet hiver ?

En haut de la pile, on retrouve le dossier Nemanja Matic. Le Serbe est arrivé cet été en provenance de Rome. Mais sa famille comme lui peinent à s’acclimater à la Bretagne. Le milieu, auteur de 19 apparitions toutes compétitions confondues (16 titularisations), n’a pas vraiment apporté un plus à son équipe, malgré sa belle expérience du haut niveau. Cet hiver, il veut changer d’air. Lié au SRFC jusqu’en 2025, Matic intéresse d’ailleurs plusieurs écuries. L’Olympique de Marseille pense à lui. Mais c’est surtout l’OL qui est le plus intéressé et qui tiendrait même la corde.

Mais Rennes n’est pas forcément pour vendre le joueur âgé de 35 ans. Ce mardi, L’Equipe assure que le joueur privilégie un départ en Angleterre, où il a évolué à Chelsea et Manchester United. De son côté, Ouest-France explique que ce dossier crispe tout le monde en interne. On n’en est pas encore à ce stade pour Arnaud Kalimuendo. Mais comme Matic, les Bretons ne sont pas pour s’en séparer cet hiver comme l’a avoué la semaine dernière Julien Stéphan en conférence de presse. La réponse de Kalimuendo a donc dû le surprendre. «Pour l’instant, je suis là. On est dimanche, je suis un joueur du Stade Rennais et l’avenir, je ne le connais pas, seul Dieu le sait. Si je veux partir ? Je ne sais pas, Dieu seul sait (rires).»

Des arrivées sont aussi prévues

Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est qu’il plaît beaucoup à l’Eintracht Francfort, qui cherche un joueur pour compenser la perte de Randal Kolo Muani (PSG), parti cet été. Sky Germany révèle d’ailleurs que l’ancien du PSG a déjà trouvé un accord avec le club allemand autour d’un contrat jusqu’en juin 2029. Mais il faudra convaincre les Rennais. Le média allemand explique qu’un transfert sec est privilégié, même si un prêt avec option d’achat est possible pour footballeur acheté 25 millions d’euros par les Bretons. Toujours au rayon départ, Ibrahim Salah, qui manque de temps de jeu, est suivi en France. Selon nos informations, Lorient et Toulouse ont un œil sur le joueur dans le cadre d’un prêt de six mois.

Arthur Theate, lui, a été lié à la Roma. Il risque donc d’y avoir quelques départs à Rennes. Dans le sens des arrivées, ça risque aussi de bouger. Mais Florian Maurice ne recrutera pas beaucoup de joueurs comme il l’a expliqué. Les Bretons ont ainsi entamé les discussions avec Clermont pour boucler l’arrivée du défenseur ghanéen, Alidu Seidu. Toujours en défense, Guillermo Maripan (AS Monaco) plaît aussi aux dirigeants rennais. Selon nos informations, le joueur sous contrat jusqu’en 2025 est prêt à rejoindre le SRFC. Mais l’ASM, qui compte plusieurs absents en raison de la CAN, hésite à lui ouvrir la porte. Comme bien souvent, Rennes va encore animer le mercato !