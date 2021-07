PSG : Achraf Hakimi est prêt à jouer gardien...

La suite après cette publicité

Depuis hier, Achraf Hakimi (22 ans) est un joueur du Paris Saint-Germain. Recruté pour renforcer le poste de latéral droit, l’international marocain (36 sélections, 4 buts) sera-t-il intégré dans une défense à 4 ou dans un 3-5-2 ? Interrogé sur son positionnement, l’ancien Intériste a répondu avec une pointe d’humour.

« Là où ce sera le mieux pour l'équipe et où je peux aider, quel que soit le poste, je ne m'en préoccupe pas. Là où on a besoin de moi, où c'est le mieux pour le club, pour l’entraîneur, et je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Si on me dit de jouer gardien, je mettrai les gants », a-t-il déclaré à l’AFP.