Borussia Dortmund : Hummels conseille Haaland pour son avenir

Régulièrement annoncé sur le départ du Borussia Dortmund, Erling Haaland peut compter sur les conseils de ses coéquipiers. En effet, Mats Hummels a affirmé qu’il parlait « beaucoup en général » avec le Norvégien, « pas nécessairement seulement de son avenir, mais aussi d'autres clubs », a-t-il ajouté, rapporte Sport Bild. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le BVB, Haaland aurait récemment refusé de prolonger, ce qui renforce les rumeurs autour de son avenir.

Hummels lui rappelle également que « l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. Vous devez vraiment être conscients de cela dans le football. Cela vaut beaucoup si vous avez un bon environnement, si vous vous sentez à l'aise avec les garçons et si vous pouvez aussi avoir beaucoup de succès. Il faut savoir apprécier cela, ce qui n'est pas le cas dans tous les clubs. Nous avons donc beaucoup à offrir à Erling (...). » Reste à savoir si cela le convaincra de rester un peu plus longtemps chez les Marsupiaux.