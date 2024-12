Benzema, Neymar, Aouar, Mitrovic… quel est le bilan des grands noms de Saudi Pro League cette saison ?

Depuis l’été 2023, un exode massif vers l’Arabie saoudite s’opère chez certaines stars d’Europe. Alors que Cristiano Ronaldo a ouvert la porte en cédant aux sirènes saoudiennes d’Al-Nassr en décembre 2022, plusieurs stars d’Europe ont suivi les pas du quintuple Ballon d’Or. Un choix de carrière qu’ont également fait plusieurs joueurs bien connus des pelouses de Ligue 1 qui, malgré les certitudes de CR7 sur le niveau des deux championnats, ont sûrement privilégié un confort financier, voire religieux au détriment d’un cadre sportif plus relevé. À la mi-saison en Arabie saoudite, il est désormais l’heure de faire le bilan pour tous ces joueurs qui ont décidé d’exporter, plus ou moins bien, leurs talents dans le Golfe.

La suite après cette publicité

Certaines grandes stars sont au rendez-vous…

Toujours aussi passionné malgré son transfert à Riyad il y a deux ans, Cristiano Ronaldo est toujours aussi performant. Auteur de 79 buts en 88 apparitions avec Al-Nassr, la légende portugaise continue de défier les lois de la nature. Évoluant certes dans un championnat moins relevé, il continue de performer cette saison après un Euro raté avec le Portugal. Auteur de dix buts en douze rencontres cette saison en Saudi Pro League, l’ancien de Manchester United continue de faire vivre un calvaire aux défenses saoudiennes. C’est également le cas de son ancien compère au Real Madrid Karim Benzema. Après une première cuvée plus difficile en terres saoudiennes, le joueur formé à l’OL se régale cette saison avec Al-Ittihad. Auteur de dix buts en autant de matches, le Ballon d’Or du peuple est central dans le succès des hommes de Laurent Blanc, premier de Saudi Pro League jusqu’ici. Un constat que l’on peut aisément appliquer à tous les grands noms du club de Djeddah. Blessé depuis novembre à la cheville, Moussa Diaby réalise une saison phénoménale. Auteur de dix passes décisives en 10 rencontres, le joueur ayant la meilleure valeur marchande du championnat asiatique régale.

Un bilan ainsi applicable à N’Golo Kanté et Houssem Aouar. Toujours aussi fiable dans l’entrejeu, le champion du monde 2018 est l’homme de base de Laurent Blanc au milieu de terrain. Dans un rôle de meneur de jeu, l’Algérien s’épanouit pleinement. Retrouvé physiquement, l’autre joueur formé à l’OL du leader du championnat est dans une forme étincelante et compte déjà 7 buts en 12 matches de SPL. Arrivé cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, Steven Bergwijn a rapidement pris ses marques en Arabie saoudite comme peuvent en témoigner ses quatre banderilles et quatre caviars en onze apparitions en championnat. Dans un registre plus défensif, Fabinho est également l’un des hommes de base de Laurent Blanc et n’a raté aucune minute cette saison dans l’élite saoudienne. Dans la capitale, Al-Hilal continue d’être toujours aussi impressionnant. Malgré leur deuxième place au classement, les joueurs en bleu peuvent s’appuyer sur un contingent de joueurs de grande qualité pour être supérieurs à presque tous leurs adversaires en championnat. Malgré les difficultés rencontrées par un Brésilien qui sera mentionné un peu plus tard dans cet article, Al-Hilal peut notamment s’appuyer sur un Aleksandar Mitrovic toujours aussi prolifique. Deuxième meilleur buteur du championnat saoudien l’an dernier avec 28 buts, le Serbe continue de carburer cette saison avec 12 réalisations en 13 apparitions. Avec lui, l’ancien de Fulham peut compter sur son compatriote Sergej Milinkovic-Savic, toujours aussi impressionnant dans l’entrejeu. Avec six buts et trois passes décisives cette saison, l’ancien de la Lazio est brillant.

La suite après cette publicité

…certains alternent entre le bon et le moins bon…

Chez le champion saoudien en titre, d’autres sont moins constants que le duo serbe. Grand espoir du football brésilien après des débuts intéressants avec Benfica, Marcos Leonardo a décidé de rejoindre Al-Hilal cet été. Souvent associé à Mitrovic, l’attaquant de 21 ans ne compte que trois buts en neuf matches. Avec deux buts et trois passes décisives en dix rencontres, Malcom connaît également une saison assez bonne dans la capitale mais pourrait faire encore mieux. C’est dans cette même capitale que d’autres joueurs réalisent des saisons mitigées sous les couleurs d’Al-Nassr. À l’instar de leur équipe, Aymeric Laporte et Mohamed Simakan soufflent le chaud et le froid. Associés en défense centrale, les deux Français de naissance sont capables de réaliser de grandes performances comme contre Al-Hilal (1-1) mais peuvent encore monter en puissance lors de la deuxième partie de saison pour éviter de prendre l’eau comme contre Al-Ittihad juste avant la trêve (1-2).

Ayant fait le choix de rejoindre l’Arabie saoudite malgré de nombreux courtisans prestigieux en Europe, Simakan devra encore faire mieux dans les prochains mois. L’un de ses axes de progression sera la gestion de son agressivité sur le pré, à l’image de son carton rouge reçu après deux cartons jaunes consécutifs en fin de match contre Al-Shabab en novembre (90+5e, 90+12e). Une sanction préjudiciable aux siens comme en témoigne le match nul prolifique (3-3) contre Al-Kholood lors de son absence sur le terrain. Toujours avec Al-Nassr, Marcelo Brozovic est également intéressant. Pour autant, le Croate fait moins bien statistiquement que la saison passée et devra monter en puissance dans les prochains mois pour entretenir les grands objectifs d’Al-Nassr. Anderson Talisca sera également attendu au tournant. Malgré ses six buts en dix rencontres de championnat, le Brésilien en a encore sous la semelle, à moins qu’un transfert vers l’Europe ne lui permette pas d’apporter son génie au club saoudien en seconde partie de saison.

La suite après cette publicité

Du côté d’Al-Ahli, il faudra également faire mieux en seconde partie de saison. Malgré un effectif pléthorique, les joueurs en vert sont à la peine, comme en témoignent leurs 13 points de retard sur le leader, Al-Ittihad. Intéressant sur le pré, Riyad Mahrez se refait tranquillement la cerise. Après une première saison difficile en Arabie saoudite et un début de saison peu reluisant, l’enfant de Sarcelles se rebiffe et a fini cette première partie de saison en trombe comme peuvent en témoigner ses trois buts lors des trois dernières rencontres de championnat. Une formation d’Al-Ahli où Franck Kessié et Gabri Veiga sont par ailleurs encore inconstants. Avec seulement un but et trois passes décisives cette saison, l’ancien du Barça et de l’AC Milan semble en difficulté et sera forcément attendu dans les prochains mois comme son compère espagnol qui peine aussi à faire gagner des matches à son équipe. Arrivé cet été chez le promu Al-Qadisiya après une belle cuvée sous la tunique de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit six buts en douze matches cette saison. Un bilan intéressant pour le Gabonais qui peut encore faire mieux avec le promu, troisième au classement en Arabie saoudite. Nacho contribue également à ce joli classement en Saudi Pro League et la légende du Real Madrid risque bien de continuer à monter en puissance comme en témoignent ses dernières prestations après un mois d’octobre délicat.

…quand d’autres connaissent certaines difficultés

Quand on parle de délicatesse, certaines stars de Saudi Pro League sont bien placées. C’est notamment le cas de Neymar. Envoyé à Al-Hilal par le PSG à l’été 2023 contre 90 millions d’euros, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection du Brésil ne compte que 7 petits matches avec la formation saoudienne. Un bilan famélique qui est dû à de nombreuses blessures qui l’empêchent de retrouver le pré depuis plus d’un an. Même pas qualifié pour participer à la première partie du championnat cette saison, l’ancien prodige de Santos pourrait être qualifié pour la deuxième partie de saison. Mais cela se ferait au détriment d’un autre extra-communautaire qui pourrait être Kalidou Koulibaly. Placé dans cette discussion par de nombreux médias, le Sénégalais réalise pourtant une première partie de saison pertinente avec Al-Hilal. Il n’est décidément pas bon d’être Sénégalais en Arabie saoudite car Sadio Mané éprouve également certaines difficultés dans le Golfe. Brillant avec Liverpool, l’ailier de 32 ans connaît un déclin assez inquiétant depuis quelques années. Après un passage calamiteux au Bayern Munich, l’ancien du FC Metz a connu une première année mi-figue mi-raisin avec Al-Nassr. Pour sa deuxième saison, Mané dispose de statistiques intéressantes (3 buts et 5 passes décisives en 13 rencontres de championnat). Pour autant, il est souvent pointé du doigt lors des contre-performances de son équipe et certaines vidéos de ses actions ratés ont inondé les réseaux sociaux ces dernières semaines. Le champion d’Afrique 2021 sera attendu au tournant dans les prochains mois.

La suite après cette publicité

D’autres de ses illustres coéquipiers lors du sacre de Liverpool en Ligue des Champions 2019 sont en difficulté en Arabie saoudite. Recruté en 2023 avec la mission d’être l’une des figures de proue d’Al-Ahli, Roberto Firmino ne répond pas vraiment aux attentes. Avec trois buts cette saison, le Brésilien va vite devoir monter en puissance, tout comme son compère d’attaque Ivan Toney (3 réalisations en 13 matches), recruté à prix d’or cet été. Pour rappel, l’Anglais n’a pas marqué en championnat depuis le 18 octobre dernier. Avec Al-Ettifaq, Georginio Wijnaldum est également décevant. Capitaine des hommes de Steven Gerrard, le Néerlandais n’arrive pas à permettre aux siens de sortir du ventre mou au classement et a perdu de sa force de frappe offensive. Son repositionnement en sentinelle devant la défense le bride sûrement. Arrivé cet été à Al-Nassr, Otavio est pareillement en difficulté cette année. Positionné en milieu offensif, le Portugais n’a toujours pas débloqué son compteur buts avec la formation saoudienne. Son seul fait d’arme majeur du début de saison aura été son altercation avec Karim Benzema lors du choc entre les deux équipes il y a quelques semaines. Dans un autre registre, Ruben Neves connaît une saison difficile. Malgré des débuts prometteurs, dans la lignée de son excellente première saison à Al-Hilal, le Portugais s’est finalement gravement blessé à la rotule et risque d’être absent pour de longues semaines. Pour finir, Cameron Puertas peine à s’adapter réellement au championnat saoudien. Âme créatrice de l’Union Saint-Gilloise depuis des années, le joueur de 26 ans ne compte que deux caviars en douze matches cette saison avec Al-Qadisiya. Trop insuffisant pour un joueur de son talent.

Des gardiens aux fortunes diverses

Les autres stars de Saudi Pro League portent des gants à l’instar de Yassine Bounou. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde à son arrivée à l’été 2023, le portier marocain avait été l’une des forces majeures d’Al-Hilal lors de la quête du titre en Arabie saoudite l’an dernier. Sa première partie de saison est correcte. Avec seulement deux clean sheets, Bono peut néanmoins faire mieux et une deuxième partie de saison énorme de sa part est requise pour aller chercher un deuxième titre consécutif du côté d’Al-Hilal. Car oui, le leader Al-Ittihad peut compter sur un gardien grandiose en la personne de Predrag Rajkovic. L’ancien gardien de Reims, arrivé cet été dans le Golfe, est précieux dans les buts des coéquipiers de Karim Benzema. Avec six clean sheets cette saison, le Serbe n’a concédé que 9 buts en 13 rencontres cette saison. Une prouesse qui permet à Rajkovic de refaire le plein de confiance après une saison dernière plus tumultueuse avec Majorque.

Arrivé cet été en provenance de l’Athletico PR, Bento est également auteur de débuts convaincants avec Al-Nassr. Avec cinq clean sheets, le Brésilien de 25 ans confirme qu’il est assurément l’un des meilleurs portiers du championnat depuis sa signature avec la bande à Cristiano Ronaldo. Egalement arrivé cet été après un Euro dans la peau d’un titulaire avec la Belgique, Koen Casteels est très performant avec Al-Qadisiya. Sauveur du promu à de nombreuses reprises, l’ancien gardien de Wolfsburg compte huit clean sheets depuis le début de cette édition, plus que tout autre gardien de l’élite saoudienne. Pour sa deuxième année dans le Royaume, Edouard Mendy est précieux dans les buts d’Al-Ahli. Avec cinq clean sheets en neuf matches, l’ancien de Chelsea confirme qu’il est l’un des meilleurs gardiens d’Arabie saoudite malgré sa blessure contractée entre octobre et novembre. Une absence de quatre rencontres qui s’est soldée par trois défaites. Suffisant pour mettre en évidence l’importance du Sénégalais pour les hommes en vert.

Des anciens de Ligue 1 plus ou moins inspirés

Pour finir, il fallait évidemment parler de ses anciens de Ligue 1 qui peuvent assurément être considérés comme des stars en Arabie saoudite, n’en déplaisent à Cristiano Ronaldo. Pour autant, ces visages bien connus de l’élite française connaissent des réussites plus que disparates. Al-Ettifaq est l’une des équipes qui goûtent le plus aux anciens joueurs de notre chère Ligue 1. En pointe de l’attaque des joueurs de Dammam, Moussa Dembélé connaît un début de saison contrasté. Auteur de douze buts l’an dernier en championnat et habitué à tutoyer voire dépasser la barre des vingt buts en France lors de son passage à l’OL, le natif de Pontoise ne compte que trois unités cette saison en douze rencontres. Il devra faire mieux en seconde partie de saison, tout comme son camarade Karl Toko Ekambi. Déjà ensemble à Lyon, les deux attaquants sont encore associés en Arabie saoudite depuis un an. Mais force est de constater que KTE est en grande difficulté lors de cette cuvée. Ne comptant aucun but et qu’une seule passe décisive en 12 matches, le Camerounais est, malgré lui, l’un des artisans de la mauvaise saison de son équipe juste là : l’ancien de Villarreal n’a plus été décisif depuis le 14 septembre dernier. Le constat est similaire pour Seko Fofana, également prêté à Al-Ettifaq depuis le début de saison.

Proche du Stade Rennais, l’ancien milieu du RC Lens ne pourra pas améliorer son mandat en Arabie saoudite mais devra montrer un autre visage pour retrouver son niveau lensois s’il venait à rallier la Bretagne. Pour rappel, en 13 matches depuis le lancement de cette cuvée, Fofana compte zéro but et zéro passe décisive. Avec Al-Shabab, Yannick Carrasco n’est aussi pas au meilleur de sa forme. Auteur d’une petite passe décisive en sept matches, l’ancien de l’AS Monaco peine à être performant en Arabie saoudite et l’ailier de 31 ans est par ailleurs gêné par des blessures récurrentes. Son compatriote Jason Denayer est aussi en difficulté avec la lanterne rouge Al-Fateh. Incapable de mettre fin à l’hémorragie défensive de la formation saoudienne, l’ancien roc défensif de l’OL enchaîne néanmoins les rencontres et reprend du poil de la bête physiquement parlant. Malgré ces nombreuses déconvenues, d’autres anciens pensionnaires de Ligue 1 s’éclatent en Saudi Pro League. Déjà brillant la saison passée avec Damac, Georges-Kevin Nkoudou poursuit sur sa lancée depuis le début de cette cuvée 2024-2025. Avec 8 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres, le transfuge de l’OM et du FC Nantes brille et est la force de frappe majeure de Damac aux côtés d’Habib Diallo. Bourreau des surfaces de Ligue 1 à une époque pas si lointaine, l’ancien de Strasbourg continue de scorer en Arabie saoudite comme le prouvent ses quatre réalisations en douze rencontres depuis le début de la saison avec Damac. Prêté par West Ham à Al-Orobah, Kurt Zouma est solide mais peut encore faire mieux. Pour finir, Renan Lodi compte quatre passes décisives depuis le début de la saison avec Al-Hilal et reprend des couleurs après son passage tant morose qu’éclair à Marseille.