FIFA : les 5 changements autorisés pour la saison 2020/2021

Pour les championnats ayant repris leurs droits après l’interruption forcée liée à la crise du coronavirus, la FIFA et l’International Football Association Board (IFAB) avaient autorisé les équipes à procéder à cinq remplacements au lieu des trois habituels. Une mesure destinée à préserver la condition physique des joueurs obligés de rattraper les matches répétés dans un laps de temps assez réduit. Aujourd’hui, l’instance dirigeante du football mondial vient d’annoncer que cette mesure pourra également s’appliquer durant toute la saison 2020/2021.

« En marge de la décision prise le 8 mai dernier d’offrir aux compétitions devant se terminer en 2020 la possibilité d’autoriser jusqu’à cinq remplacements par équipe, le conseil d’administration de l’International Football Association Board (IFAB) avait décidé d’examiner l’option d’étendre cette mesure à l’année 2021. Sur la base de cette analyse poussée, comprenant des consultations avec les parties prenantes et une étude sur l’impact du Covid-19 sur les calendriers des compétitions, le conseil d’administration de l’IFAB a étendu cette possibilité aux compétitions devant se terminer avant le 31 juillet 2021 et aux compétitions internationales prévues en juillet-août 2021. (…) Aucun changement rédactionnel n’est apporté à l’amendement temporaire des Lois du Jeu, qui autorise jusqu’à cinq remplacements par équipe. Toutefois, pour éviter d’interrompre excessivement le jeu, chaque équipe disposera seulement de trois opportunités pour procéder à ces remplacements, ceux effectués à la mi-temps n’étant pas comptabilisés à cet effet. (…) La décision d’appliquer ou non cet amendement temporaire incombe exclusivement à chaque organisateur de compétition », peut-on lire sur le communiqué.