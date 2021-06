L’OM en négociations avancées avec Christian Joel !

La suite après cette publicité

Petit événement dans la sphère olympienne. Le journal espagnol la Voz de Asturia annonce aujourd'hui que l’Olympique de Marseille serait en négociations avancées avec le Sporting Gijón pour recruter le jeune gardien de but Christian Joel (21 ans). Le gaucher franco-cubain de 1m93 devrait rejoindre la citée phocéenne contre un chèque de 2,4 millions d’euros d’après le quotidien.

Cette saison, il a jonglé entre l’équipe première, avec qui il a disputé trois rencontres de deuxième division espagnole et trois matchs de coupe, et la réserve avec qui il a joué 13 fois. La venue d’un gardien de but n'est pas une surprise depuis le départ annoncé de Yohann Pelé.