PSG : Nasser al-Khelaïfi veut boucler l'arrivée d'Ousmane Dembélé

Ce n'est un secret pour personne, les nuits sont courtes actuellement pour Nasser al-Khelaïfi. Outre le feuilleton Kylian Mbappé, qui va trouver son épilogue ce week-end, les deux hommes forts du PSG sont également sur tous les fronts pour préparer la saison prochaine. En quête d'un nouvel entraîneur pour succéder à Mauricio Pochettino plus que jamais sur le départ, le Qatari est en train de dessiner les contours du futur onze du PSG qui pourrait prendre un fort accent français. Si Paris a fait le nécessaire pour garder Mbappé, un autre champion du monde est espéré dans la capitale cet été : Ousmane Dembélé

Comme nous vous le révélions en exclusivité le 30 janvier, Paris tient un accord verbal avec Ousmane Dembélé. Pour rappel, le PSG, qui apprécie tout particulièrement le profil du joueur depuis ses débuts en Ligue 1 à Rennes en 2015, avait alors pris les choses en main personnellement pour mener à bien les discussions. Et visiblement, le discours des Parisiens avaient fait mouche après plusieurs échanges constructifs puisque le boss du PSG avait obtenu un accord verbal de l'international tricolore de 24 ans (27 sélections - 4 buts) et de son entourage pour venir dans la capitale. Paris avait tout tenté pour l'attirer en janvier dernier.

Ca discute entre NAK et Moussa Sissoko !

Oui, mais voilà, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et le natif d'Évreux a réalisé une deuxième partie de saison époustouflante depuis sa réintégration dans le onze titulaire du Barça en février. Avec 13 passes décisives en seulement 20 matches de Liga, Dembélé a grandement participé au redressement de son équipe en championnat, lui permettant notamment d'arracher sa qualification en Ligue des champions. De quoi faire réfléchir Joan Laporta, qui avait pourtant déclaré en janvier qu'Ousmane Dembélé ne serait plus là fin juin. Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, prenait sa valise direction Marrakech pour tenter de convaincre l'agent du joueur Moussa Sissoko de prolonger son protégé en Catalogne.

Une première réunion constructive, mais pas franchement d'accord. La dernière réunion prévue cette semaine n'a pas permis encore de trouver un terrain d'entente malgré une volonté forte de l'international tricolore de rester à Barcelone au-delà de la fin de son contrat prévue le 30 juin. Alors forcément devant les difficultés barcelonaises à dégager suffisamment de liquidités pour prolonger Dembélé, Moussa Sissoko a discuté avec Nasser al-Khelaïfi ces dernières heures au sujet d'une arrivée du n°7 barcelonais à Paris, selon nos informations. Paris a des arguments à faire valoir et a pour objectif de remettre au cœur du sujet l'accord verbal discuté en janvier dernier. C'est en ce sens qu'Ousmane Dembélé et son agent ont besoin d'être rassuré. Avec la prolongation de Kylian Mbappé c'est déjà un sacré signal fort envoyé. La non-prolongation d'Angel Di Maria avait également pour but de laisser une place en attaque pour Ousmane Dembélé qui est le choix préférentiel de Nasser Al-Khelaifi pour le couloir droit. Quoi qu'il en soit, si le PSG parvient à boucler cette arrivée, nul doute qu'il s'agirait d'un bien joli coup...