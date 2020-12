Real Madrid : le message fort de Zinedine Zidane à Isco et Marcelo

Ces dernières semaines, au Real Madrid, Marcelo (32 ans) et Isco (28 ans) jouent moins. Le premier a été pris pour cible par les critiques, après des dernières sorties ratées et une statistique peu flatteuse. Le second, lui, semble avoir l'intention de quitter la Casa Blanca cet hiver en raison de son faible temps de jeu. Interrogé sur ces deux cas en conférence de presse, Zinedine Zidane a réaffirmé qu'il avait toujours confiance en eux.

La suite après cette publicité

«J’aurai toujours confiance en eux. C’est vrai qu’ils n’ont pas beaucoup joué dernièrement, mais je vais compter sur eux, assurément. Ils ont toujours démontré qui ils sont. Leur passé parle pour eux. Ils n’ont pas beaucoup joué récemment, je dois faire des choix, c’est mon travail, mais ils s’entraînent bien et je vais compter sur l’ensemble du groupe», a-t-il lâché, précisant sur le meneur de jeu espagnol. «Je comprends qu’il joue peu de minutes, pour un joueur de ce niveau. C’est la situation à un moment ponctuel. Le plus important, c’est qu’il s’entraîne très bien. L’essentiel c’est qu’il soit prêt à saisir sa chance. Ils compliquent la vie de l’entraîneur qui ne peut en choisir que 11», a expliqué le Français. Le message est passé.