La terrible stat de Marcelo avec le Real Madrid

Marcelo (32 ans) sur le déclin ? La presse espagnole se pose la question ces jours-ci car le Brésilien affiche des statistiques très inquiétantes avec le Real Madrid. Depuis le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche merengue, le 11 mars 2019, la Casa Blanca a disputé 59 matches de Liga, enregistrant 10 défaites. Et à chacun de ces revers, l'international auriverde était titulaire...

Mais ce n'est pas tout. Sans le n° 12, les chiffres madrilènes sont excellents : 20 victoires, 10 nuls et, surtout, aucune défaite. Cette saison, toutes compétitions confondues, il a démarré 6 matches, pour 4 revers et 2 succès. De quoi entacher sérieusement sa légende et relancer, déjà, les débats au sujet de son avenir chez les champions d'Espagne en titre.