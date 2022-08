OM : la très grande soirée de Luis Suarez

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, en clôture de la première journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille affrontait le Stade de Reims, à l'Orange Vélodrome. Les Phocéens se sont imposés sur le score de quatre buts à un. Clauss, Tavares et Suarez, trois des nombreux nouveaux ont été impliqués sur tous les buts de l'équipe d'Igor Tudor. Les latéraux sur les deux premiers buts, l'attaquant sur les derniers.

Pourtant, rien n'était écrit d'avance pour l'avant-centre colombien. Relégué en D2 espagnole avec son club de Granada, il peinait à trouver preneur. Mais c'était sans compter sur Pablo Longoria qui le suivait depuis longtemps. S'il est puissant, les premiers retours qu'on avait venant du Pays de Cervantès étaient peu élogieux, notamment sur sa finition.

Bien placé sur son deuxième but

Quand il est entré en jeu, à la place de Milik aux alentours de l'heure de jeu, on s'est dit que ce ne serait pas simple. Ses cinq premiers duels étaient perdus. Mais petit à petit, il a trouvé sa place, son placement, ses appels, tout était mieux. Ainsi, il était parfaitement placé sur un centre-frappe de Jonathan Clauss pour marquer son premier but de son aventure marseillaise.

Sur un corner, botté de la gauche vers la droite, il n'était pas loin de s'offrir un doublé d'une tête au premier poteau qui passait de peu à côté. Finalement c'est arrivé. Sur une récupération sublime de Veretout, Bakambu était lancé. L'international congolais n'avait plus qu'à glisser le ballon au second poteau pour trouver un Luis Suarez libre de tout marquage. Une soirée de rêve, on vous a dit.a