LOSC : le retour en grâce de Rémy Cabella

Montpellier peut avoir des regrets. De retour en France au MHSC après une pige de près de 3 ans en Russie écourtée par la guerre en Ukraine, le milieu offensif de 32 ans a terminé la saison 2021-2022 du côté de la Mosson, histoire de garder le rythme et de s'acclimater à nouveau à la Ligue 1. Cinq petits matchs plus tard, sans avoir été décisif statistiquement parlant, le tout au terme d'un retour ne s'étant pas passé ni terminé comme prévu, le natif d'Ajaccio s'en est allé. Direction le Nord et Lille plus précisément, gratuitement donc, après avoir vu son contrat expirer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le LOSC a flairé la bonne affaire.

À l'heure où les Dogues se déplacent à Lyon pour y défier l'OL de Laurent Blanc ce dimanche (20h45, 13ème journée de Ligue 1), Rémy Cabella est devenu un élément indispensable à la formation dirigée par Paulo Fonseca. « Le plus important, c'est de faire des passes, quand je peux marquer, je marque, expliquait simplement, avec le sourire, le principal concerné, dimanche dernier, après son doublé inscrit face à l'AS Monaco (4-3) à Pierre-Mauroy. Je suis content, j'espère que ça va continuer, je fais tout pour. Je mouille le maillot, je fais tout pour faire gagner mon équipe. »

Rémy Cabella a mis tout le monde d'accord à Lille

Buteur sur ses deux tirs cadrés depuis l'intérieur de la surface contre le club princier, Cabella n'avait d'ailleurs plus connu une telle réussite depuis plus de 2 ans et un doublé inscrit avec le FK Krasnodar à Ufa (3-0, le 9 août 2020), en Russie. Depuis le début de saison, l'international français (4 sélections) a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en seulement 6 apparitions en championnat. Personne n'avait connu une efficacité si redoutable pour ses débuts avec le maillot du LOSC sur ses épaules depuis plus de 15 ans.

Preuve qu'il demeure un maillon essentiel offensivement parlant, sa qualité technique faisant des dégâts en phase offensive. Avec le n°10 lillois sur le pré, Lille a fait trembler les filets à 15 reprises en 457 minutes, soit un but toutes les 30 minutes environ, contre seulement toutes les 62 minutes quand il n'est pas sur le terrain (10 réalisations en 623 minutes). Clinique (8 frappes cadrées sur 8 tentées depuis le début de la saison en L1), Rémy Cabella fait parler toute sa justesse et son expérience, ce qui bonifie ses partenaires sur le rectangle vert. Qui sait qu'elles auraient été ses stats sans quelques blessures musculaires (ischio-jambiers, cuisse droite) subies depuis son arrivée au LOSC ?

Avec un match sur deux disputé en moyenne avec les champions de France 2021, Cabella sait qu'il va désormais devoir enchaîner les matchs. Ce qui n'est visiblement pas un problème en ce qui concerne les performances. « Ça fait plaisir, je reviens de blessure, ça me fait plaisir de marquer et de donner la victoire à mon équipe. [...] Le style Fonseca ? C'est plaisant, à l'entraînement aussi. On a une qualité vraiment pas mal et il faut s'en servir », lâchait-il le week-end dernier. Cabella aura en tout cas l'occasion, au Groupama Stadium, de prouver à tout le monde que la meilleure version de lui-même est bel et bien de retour dans l'Hexagone. Pour le plus grand bonheur des Lillois.