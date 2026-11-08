Lens - OM : les compositions probables

C’est dans la réaction que les vrais caractères se révèlent. Ce soir face à l’Olympique de Marseille, les Lensois seront attendus au rebond, quatre jours après avoir pris la foudre dans des proportions insoupçonnées face à Côme en Ligue des Champions (1-9). Yannick Cahuzac est toujours en poste, et le coach lensois devrait procéder à quelques changements dans son onze, en défense pour commencer.

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Kyllian Antonio devrait laisser sa place à Jonathan Gradit, préservé face à Côme mercredi. Samson Baidoo devrait être reconduit dans l’axe, tandis que Jean-Clair Todibo, privé d’une titularisation face à Côme en raison d’une gêne, devrait cette fois bien tenir sa place. Un retour qui permettrait à Matthieu Udol de retrouver sa position préférentielle, dans le couloir gauche. Ruben Aguilar sera à droite, et Robin Risser évidemment dans les buts.

Des changements pour Cahuzac, du classique pour Genesio

Michaël Cuisance pourrait, lui, faire les frais de ce ravalement de façade au milieu de terrain. L’international algérien Yacine Titraoui est annoncé titulaire à côté d’Amadou Haidara. Victime d’un choc à la tête contre Côme et forfait face à l’OM, Franjo Ivanovic sera remplacé par Florian Thauvin, qui devrait occuper un poste plus central. Le champion du monde 2018 pourrait être épaulé par Mezian Mesloub, à droite, et par le vétéran Florian Sotoca, à gauche. Thorgan Hazard serait remplaçant.

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En face, Bruno Genesio ne devrait pas bouleverser la recette qui fonctionne depuis plusieurs semaines. De Lange sera dans les buts, Timothy Weah à droite, et CJ Egan-Riley avec Nayef Aguerd dans l’axe. Du mouvement est à prévoir à gauche en revanche. En l’absence d’Emerson, touché au genou, Ulisses Garcia a des chances d’être titulaire. Höjbjerg sera épaulé par Nnadi au milieu de terrain, et Abdelli, très en forme ces derniers temps, démarrera un cran plus haut. Paixao et le revenant Amine Harit seront chargés d’alimenter Amine Gouiri.