Tottenham - AC Milan : les compositions sont là

Soir de football et la Ligue des Champions se poursuit avec les huitièmes de finale retour. Après sa victoire 1-0 de l’aller, l’AC Milan se déplace sur la pelouse de Tottenham. A domicile, les Spurs s’articulent en 3-4-3 avec Fraser Forster dans les cages derrière Cristian Romero, Clément Lenglet et Ben Davies. Les rôles de pistons sont assurés par Emerson Royal et Ivan Perišić tandis qu’Oliver Skipp et Pierre-Emile Højbjerg se retrouvent dans l’entrejeu. Dejan Kulusevski et Heung-min Son accompagnent Harry Kane en attaque.

De son côté, l’AC Milan s’article dans un 3-4-2-1 avec Mike Maignan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, Pierre Kalulu, Malick Thiaw et Fikayo Tomori forment la défense. Junior Messias et Theo Hernández prennent les couloirs. Sandro Tonali et Rade Krunić composent le double pivot. Brahim Díaz et Rafael Leão sont placés en soutien d’Oliver Giroud.

Suivez la rencontre Tottenham-AC Milan en direct commenté

Les compositions

Tottenham Hotspur : Forster - Romero, Lenglet, Davies - Emerson, Skipp, Højbjerg, Perišić - Kulusevski, Kane, Son

AC Milan : Maignan - Kalulu, Thiaw, Tomori - Messias, Tonali, Krunić, Hernández - Brahim Díaz, Rafael Leão - Giroud

