CAN

CAN 2025, Nigéria : l’ouverture du score d’Osimhen contre l’Algérie

Par Samuel Zemour
1 min.
Victor Osimhen @Maxppp
Algérie 0-2 Nigeria

Après la qualification du Sénégal et du Maroc, deux autres qualifiés manquaient à l’appel pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Avant le rendez-vous entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire, l’Algérie défiait le Nigéria. Mais après une première période disputée, le Nigéria a réussi à ouvrir le score après la pause.

beIN SPORTS
Victor Osimhen ouvre le score contre l'Algérie !
Le Super Eagle s'envole dans les airs pour marquer de la tête et lancer le Nigeria face aux Fennecs !
Sur un débordement de Bruno Onyemaechi, le latéral de l’Olympiacos envoyait un superbe centre au second poteau, où Victor Osimhen était bien placé pour tromper Luca Zidane d’une magnifique tête smashée (1-0, 47e). Les Super Eagles prennent ainsi une belle option pour rejoindre le Maroc en demi-finale de cette CAN 2025, grâce à leur star de 27 ans.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

CAN
Algérie
Nigeria
Victor Osimhen

