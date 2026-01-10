CAN 2025, Nigéria : l’ouverture du score d’Osimhen contre l’Algérie

Après la qualification du Sénégal et du Maroc, deux autres qualifiés manquaient à l’appel pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Avant le rendez-vous entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire, l’Algérie défiait le Nigéria. Mais après une première période disputée, le Nigéria a réussi à ouvrir le score après la pause.

Sur un débordement de Bruno Onyemaechi, le latéral de l’Olympiacos envoyait un superbe centre au second poteau, où Victor Osimhen était bien placé pour tromper Luca Zidane d’une magnifique tête smashée (1-0, 47e). Les Super Eagles prennent ainsi une belle option pour rejoindre le Maroc en demi-finale de cette CAN 2025, grâce à leur star de 27 ans.