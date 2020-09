Journal du Mercato : le PSG passe enfin aux choses sérieuses, le LOSC veut récupérer des liquidités

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce Journal du Mercato en France où l'OM ne devrait pas tarder à officialiser l'arrivée de Luis Henrique (18 ans). L'attaquant brésilien est arrivé ce matin à Marseille et aurait passé sa visite médicale cet après-midi. André Villas-Boas a confirmé l'information en conférence de presse, cet après-midi : "je pense qu'il terminera aujourd'hui la visite médicale. C'est trop tôt pour s'entraîner demain. On va le laisser récupérer du voyage et de son transfert. La semaine prochaine, il démarrera avec le groupe".

Le PSG passe enfin aux choses sérieuses

Notre premier focus du jour concerne le PSG, bien décidé à recruter. Alors que les départs de Marcin Bulka (20 ans) et de Garissone Innocent (20 ans) semblent plus proches que jamais, Paris pourrait se tourner vers un ancien de la maison, Alexandre Letellier (29 ans). Libre depuis sa fin de contrat avec Orléans, L'Équipe annonce que le joueur formé au PSG pourrait revenir au club en tant que gardien numéro 3.

En défense, le départ de Thiago Silva (35 ans) vers Chelsea n'a toujours pas été comblé. Pour cette raison, le club de la capitale suivrait toujours le défenseur du Napoli, Kalidou Koulibaly (29 ans). Alors que son transfert vers Manchester City semble bloqué, La Gazzetta dello Sport révèle que les Parisiens pourraient en profiter et proposer un prêt avec obligation d'achat aux Napolitains.

Dans l'entrejeu, malgré des négociations avec l'international anglais Dele Alli (24 ans), le PSG aurait finalement décidé de lâcher l'affaire. Dans son édition du jour, le Daily Telegraph révèle que les prétentions salariales du joueur auraient refroidi le board parisien. Autre dossier du milieu de terrain, celui menant à Tiémoué Bakayoko (26 ans). Prêté du côté de Monaco la saison passée, l'international français pourrait revenir en Ligue 1. Selon nos informations, le PSG et l'entourage du joueur auraient prévu une rencontre dans les prochains jours afin d'évoquer une possible arrivée du joueur de Chelsea à Paris. Les Blues qui, de leur côté pourraient accepter de céder, une nouvelle fois, leur milieu de terrain, en prêt avec une option d'achat évaluée aux alentours de 30 M€.

Enfin, dans le secteur offensif, la direction parisienne aurait coché le nom d'Ivan Perišić (31 ans). Auteur d'une bonne saison du côté du Bayern, l'an passé, l'international croate ne devrait pas s'éterniser à l'Inter. Selon nos informations, Leonardo pourrait proposer aux Nerazzurri un prêt avec option d'achat. Le directeur sportif qui devra se montrer convaincant alors que Manchester United a déjà pris les devants dans ce dossier.

Le LOSC veut récupérer des liquidités

On passe à notre deuxième focus du jour en France. Un focus qui nous emmène un peu plus au nord, du côté de Lille. Le LOSC qui voudrait récupérer des liquidités, malgré les sommes touchées avec les départs combinés de Victor Osimhen (21 ans) vers le Napoli et de Gabriel Magalhães (22 ans) vers Arsenal.

Néanmoins, ces recettes ne devraient ni émaner du transfert de Jonathan Ikoné (22 ans) ni de celui de Luis Araujo (24 ans). L'entourage du premier a, en effet, confié à La Voix du Nord que la volonté du joueur était de ne pas se précipiter. Ainsi, l'ancien Parisien ne devrait pas céder aux sirènes de la Premier League et serait parti pour disputer une saison de plus dans le nord de la France. Pour le deuxième, même son de cloche. Présent en conférence de presse, avant le match contre Nantes, le Brésilien a exprimé sa volonté de rester au LOSC : "j'ai encore deux ans de contrat. On ne m'a parlé de rien. Je me sens bien ici, j'ai envie de continuer à aider l'équipe en étant décisif, en marquant des buts et en offrant des passes décisives".

Mais c'est au milieu de terrain que les choses pourraient se décanter. Depuis plusieurs semaines, le LOSC cherche à se débarrasser de Boubakary Soumaré (21 ans). Annoncé dans les petits papiers du PSG, l'international espoir français devrait plutôt prendre la direction de l'étranger. L'Inter, le Milan AC et la Napoli seraient d'ailleurs, d'ores et déjà venus aux renseignements. Le milieu de terrain qui dispose également de touches en Angleterre et en Allemagne. Reste à savoir si l'un de ces clubs sera prêt à offrir entre 25 et 30 M€ aux Lillois. Affaire à suivre...

Enfin, Lille devra également gérer le départ d'Adama Soumaoro (28 ans). Prêté l'été dernier au Genoa, le défenseur est de retour dans le Nord, mais pourrait, lui aussi, ne pas s'éterniser. Seul problème, le Franco-Malien ne dispose pas d'offre concrète pour le moment. Néanmoins, s'il venait à partir, Christophe Galtier aurait demandé à sa direction, un élément pour le remplacer. Bref, ça risque de bouger à Lille d'ici le 5 octobre.

Les infos du jour à l'étranger

On prend la direction de l'étranger et de l'Angleterre où Aston Villa aimerait piocher à Chelsea. The Telegraph assure que les Villans auraient ciblé deux Blues, à savoir Ross Barkley (26 ans) et Ruben Loftus-Cheek (24 ans).

Toujours en Angleterre, Leeds United et Marcelo Bielsa auraient ciblé le jeune français du Bayern, Michaël Cuisance (21 ans). Selon nos informations, l'ancien de Mönchengladbach pourrait avoir des envies d'ailleurs en cas d'arrivée d'un milieu de terrain en Bavière.

De son côté, Serge Aurier (27 ans) devrait quitter Tottenham cet été. L'international ivoirien se serait même déjà mis d'accord avec le Milan AC. Cependant, Sky Sports révèle que le Spartak Moscou rêverait d'enrôler l'ancien Parisien. Reste à savoir si le latéral droit pourrait se laisser tenter par une aventure en Russie, pas certain...

On file en Italie où Antonio Candreva (33 ans) devrait quitter l'Inter Milan pour la Sampdoria. Selon Sky Sport Italia, le milieu italien devrait s'engager avec le club de Gênes jusqu'en 2024, contre un chèque de 2,5 M€.

Enfin, Borja Mayoral (23 ans) plairait beaucoup l'AS Roma. Indésirable du côté de Madrid, l'international espagnol pourrait quitter la capitale pour l'Italie. C'est en tout cas ce que révèle la presse italienne qui mentionne également le contrat du joueur formé à la Castilla qui prendra fin en 2021.

Les principaux officiels du jour

Enfin, c'est officiel. Frank de Boer est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. L'ancien défenseur a été nommé en remplacement de Ronald Koeman, parti au FC Barcelone.

Lucien Agoumé (18 ans) quitte l'Inter pour la saison à venir. Le jeune milieu de terrain est prêté par le club lombard à la Spezia, promu en Serie A cette année. L'ancien Sochalien devrait engranger de l'expérience avant de revenir pour s'imposer chez les Nerrazzuri.

Le latéral droit, Santiago Arias (28 ans) débarque au Bayer Leverkusen. L'international colombien s'est engagé avec le club allemand sous forme de prêt avec option d'achat, en provenance de l'Atletico de Madrid.

Enfin, c'est aussi officiel pour Édouard Mendy (28 ans). Le portier du Stade Rennais s'est engagé avec Chelsea jusqu'en 2025. De son côté, Rennes va récupérer près de 25 M€ dans la transaction.

It’s official! Edouard Mendy is a Blue! ✍️🔵#WelcomeMendy — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 24, 2020

