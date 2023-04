Inter - Benfica : les compositions officielles

La suite après cette publicité

L’Inter a-t-il fait le plus dur à l’Estadio da Luz la semaine passée ? Vainqueurs 2-0 à l’aller dans ce quart de finale de Ligue des champions, les Milanais sont en position idéale pour retrouver le dernier carré de C1 pour la première fois depuis leur titre acquis en 2010. Benfica, qui marque le pas depuis quelques semaines, doit réussir un exploit pour espérer rester en vie. Mais les Aigles restent sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. La tâche s’annonce ardue.

Pour cette affiche, l’Inter Milan aligne le même XI qu’à l’aller, avec Dzeko et Martinez devant. Dumfries est titulaire à droite, avec Dimarco côté gauche. Darmian, Acerbi et Bastoni forment la défense. Le Benfica retrouve Otamendi, absent au match aller, et associé à Antonio Silva dans la charnière. Gonçalo Ramos est en pointe devant Joao Mario, Rafa Silva (droite) et Aursnes (gauche).

Les compositions

Inter Milan : Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic (cap.), Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Dzeko

Benfica : Vlachodimos - Gilberto, Antonio Silva, Otamendi (cap.), Grimaldo - Florentino, Chiquinho - Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes - Gonçalo Ramos

