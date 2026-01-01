Roma : Gasperini en attend encore plus de Manu Koné

Après la nette victoire de la Roma contre le Genoa (3-1) en Serie A, Gian Piero Gasperini s’est exprimé sur l’international français Manu Koné, l’un des meilleurs éléments romains sur le terrain et auteur de son premier but de la saison en championnat.

La suite après cette publicité

« Il a du potentiel comme tous les joueurs, mais il ne faut pas toujours se focaliser sur ses lacunes. C’est un international français titulaire, il possède des qualités exceptionnelles à certains égards, et s’il marquait quelques buts de plus, ce serait encore mieux pour la Roma, mais il a aussi un potentiel indéniable », a-t-il défendu au micro de Sky Italia. Manu Koné est indispensable aux yeux du technicien de 67 ans, ayant disputé l’intégralité des minutes possibles en championnat cette saison.