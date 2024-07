Le Stade Brestois veut faire ses courses à l’Inter et au Bayern !

«On va essayer de rester sur ce qu’on fait depuis des années. On ne doit pas s’égarer et je préfère refroidir ceux qui rêvent de noms ronflants». Voici ce que déclarait Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois, en juin dernier. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions après une saison dernière étincelante terminée à la troisième place, le SB29 va désormais tenter de profiter du mercato estival pour façonner l’effectif le plus compétitif. Si Lilian Brassier, désormais sous les couleurs de l’OM, a d’ores et déjà quitté les Ty’ Zefs et que Steve Mounié a rejoint Augsbourg, le club finistérien travaille également dans le sens des arrivées.

Dans cette optique et après avoir enrôlé définitivement Julian Le Cardinal, Brest est entré dans la danse pour tenter d’obtenir le prêt d’Habib Diallo, également convoité pour le Racing Club de Strasbourg. Mais ce n’est pas tout. Outre la piste menant à l’international sénégalais (30 sélections, 7 buts), le club présidé par Denis Le Saint s’intéresse à un certain Gabriel Vidovic (20 ans). D’après nos indiscrétions, la direction sportive du SB29 a ainsi pris contact avec Roman Rummenigge, l’agent du jeune ailier gauche du Bayern Munich.

Diallo et Vidovic ciblés, le dossier Satriano plus que jamais d’actualité

Lié aux Bavarois jusqu’en juin 2025, l’international espoir croate sort d’un prêt au Dinamo Zagreb et pourrait se laisser convaincre par un nouveau projet où son temps de jeu augmenterait très certainement. Séduit par le profil et les qualités du droitier d’1m80, actuellement évalué à 3,5 millions d’euros, Brest souhaiterait, à ce titre, obtenir un prêt. De son côté, l’agent de Vidovic va lui rencontrer la direction munichoise afin de le prolonger. Une première étape qui pourrait ensuite déboucher sur un nouveau prêt ou une vente définitive. Parallèlement à ces deux dossiers, Brest travaille enfin sur un joueur bien connu des pensionnaires du Stade Francis-Le Blé…

Son nom ? Martín Satriano. Prêté au SB29 la saison dernière, l’attaquant uruguayen a depuis fait son retour à l’Inter Milan. Pour autant et même si Grégory Lorenzi affirmait qu’il ne pourrait «pas répondre aux exigences» de la formation italienne, la piste est, à ce jour, loin d’être refermée. Ainsi, toujours d’après nos informations, Brest négocie actuellement avec les Nerazzurri pour enrôler définitivement le natif de Montevideo sur la base d’un transfert aux alentours des 5 millions d’euros dont une partie servira à payer le salaire du joueur. De Diallo à Satriano en passant par Vidovic, le Stade Brestois a, quoi qu’il en soit, décidé de passer la surmultipliée…